PlayStation Portal, la console di Sony per il Remote Play

Dopo averlo anticipato lo scorso marzo, Sony finalmenta ha annunciato il suo dispositivo per il gioco da remoto. Si chiamerà PlayStation Portal, e arriverà entro la fine dell’anno.

Bisogna specificare che PlayStation Portal è un po’ diverso rispetto a dispositivi simili. Infatti utilizza il sistema PS Remote Play. In parole povere, significa che per accedere a un gioco bisognerà già averlo insallato sulla propria PlayStation a casa, e ovviamente sarà necessaria una connessione WiFi (almeno 15 Mbps per un’esperienza ottimale. Non sarà supportato il cloud gaming, e nemmeno la riproduzione di alri media salvati localmente.

Playstation Portal presenta un display LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 60Hz, con annessi due controller PS5 DualSense, o quantomeno uno diviso in due. Disporrà di una porta USB-C, una presa per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti montati nella parte superiore. Degno di nota il fatto che non sarà disponibile la connessione Bluetooth, ma solo quella Wi-Fi e PlayStation Link.

PlayStation Portal sarà disponibile entro la fine dell’anno con un prezzo di 200€, e nel frattempo possiamo aspettarci ulteriori anticipazioni da Sony.