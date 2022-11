PlayStation VR2: Sony annuncia prezzo e data di lancio

Dopo averne parlato davvero tanto, Sony finalmente annuncia la data di uscita e il prezzo dell’attesissimo visore PlayStation VR2. Includerà diversi miglioramenti rispetto al modello precedente, ma anche il costo vedrà un aumento sostanzioso. Andiamo a vedere tutti i segreti di questo nuovo prodotto.

Cominciamo con il ricapitolare alcune caratteristiche che già sapevamo. PlayStation VR2 comporta un miglioramento hardware piuttosto netto rispetto al predecessore, con due lenti OLED con risoluzione 4000 x 2040, supporto HDR e frequenza di aggiornamento che può andare dai 60 Hz ai 120 Hz per un’esperienza incredibilmente immersiva. La distanza fra le due lenti sarà regolabile grazie ad una rotella.

Saranno disponibili anche sistemi più avanzati per la tecnologia di eye tracking e audio 3D, assieme anche a diverse telecamere montate sul visore per permettere all’utente di visualizzare, se necessario, l’ambiente esterno. Niente più rischio di perdere i controller o di sbattere contro qualcosa.

Parliamo invece delle novità che avevamo preannunciato, prima fra tutte la data di lancio. Questa sarà il 22 febbraio, mentre i preordini in Italia partiranno il 15 febbraio. Ma ora è giunto il momento di parlare di un elemento che ha fatto molto parlare: il prezzo. PlayStation VR2 costerà infatti 599,99 euro.

Si tratta di un prezzo piuttosto elevato, soprattutto se paragonato ad altri dispositivi dell’ecosistema. Il primo visore infatti costava 399,99 euro, e la stessa PS5 costa soltanto 549,99 euro. C’è da dire che il nuovo modello sarà venduto insieme ai controller PS VR2 Sense, studiati appositamente per il visore e in grado di offrire feedback tattile e trigger adattivi. Si potrà anche acquistare una stazione di ricarica per il controller per 49,99 euro.

Infine, ci sarà anche la possibilità di acquistare PlayStation VR2 in bundle con Horizon Call of the Mountain, capitolo della nota serie Horizon sviluppato esclusivamente per realtà virtuale. In questo caso il prezzo sarà di 649,99 euro, e sarà incluso nella confezione un codice per scaricare il gioco.