PocketBook InkPad Color, l’ebook reader con maxi display a colori

PocketBook ha lanciato il suo nuovo ebook reader InkPad Color con display eInk Kaleido a colori. Il produttore, che ha già in gamma il PocketBook Color, accontenta così gli appassionati di fumetti che oltre al colore necessitano anche di diagonali più ampie rispetto ai consueti 6 pollici. Il nuovo ebook reader vanta infatti un display con illuminazione frontale da ben 7,8 pollici, per quello che rappresenta un ottimo compromesso fra portabilità e comfort di lettura.

PocketBook InkPad Color è in grado di riprodurre fino a 4.096 colori e vanta un effetto carta che lo rende riposante anche per la lettura di testi in bianco e nero (a 300 dpi di definizione). Oltre ai 19 formati di libri e ai 4 grafici, è in grado di riprodurre (attraverso l’adattatore audio da 3,5 mm in confezione) 6 formati audio (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP). Vanta poi la funzione text-to-speech che trasforma il testo in audio.

L’utente può archiviare i propri contenuti – oltre ai fumetti, è la scelta giusta per chi vuole un ebook reader adatto alla lettura di fiabe illustrate, manuali con immagini e grafici, riviste… – nella memoria interna da 16 GB espandibile mediante schede microSD nel taglio massimo di 32 GB. Dà vita a tutto un processore dual core che si occupa di rendere fluida l’esperienza d’uso anche con i Sul fronte della connettività sono invece presenti Wi-Fi, Bluetooth e porta Usb Type-C. Infine InkPad Color è leggero: pesa soltanto 225 grammi, molto meno di un tablet.

PocketBook InkPad Color è in vendita a 299 euro. Per maggiori dettagli e per conoscere gli altri ereader proposti, potete consultare il sito Web www.pocketbook.it