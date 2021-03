POCO F3 e X3 Pro: pensati per il gaming e i videogiocatori

POCO ha presentato i nuovi POCO F3 e POCO X3 Pro due smartphone con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo e prestazioni (di potenza e connettività) pensate per i videogiochi.

POCO F3: a tutta potenza

POCO F3 è il dispositivo più potente smartphone realizzato ad oggi dall’azienda cinese ed è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870 5G coadiuvata dalla GPU Adreno 650. A bordo anche la nuova RAM LPDDR5 e uno storage di tipo UFS 3.1 per una maggiore velocità di scrittura. Anche la connettività è al massimo livello grazie al Wi-Fi 6 e al 5G garantito dal processore. In uno smartphone pensato per il gaming non poteva poi mancare un refresh rate a 120 Hz e un display Amoled da 6,67″. Inoltre, il touch sampling rate a 360Hz e l’algoritmo touch ottimizzato consentono allo smartphone di rispondere in modo estremamente rapido a qualsiasi tocco. Realizzato con un materiale antiscivolo e, con uno spessore di soli 7,8 mm e 196 g di peso, è anche estremamenteergonomico. Allo stesso tempo, il Corning Gorilla Glass 5, sia sul fronte sia sul retro, offre al telefono una buona protezione.

Poco F3: Dolby Atmos e tripla fotocamera

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 48MP con pixel 4-in-1 da 1.6μm, un obiettivo ultra-wide da 119°, e una fotocamera telemacro da 5 MP che supporta l’autofocus da 3cm – 7cm. La fotocamera frontale da 20 MP supporta inoltre i selfie in modalità notturna.

Tre microfoni e Audio Zoom

A differenza della maggior parte degli smartphone con doppio microfono, POCO F3 ha una configurazione a tre microfoni ed è dotato della funzione Audio Zoom. Quando si gira un video, il terzo microfono sul retro permette al dispositivo di “zoomare” il suono insieme all’immagine, catturando un audio chiaro anche per le scene più lontane e migliorando notevolmente la ricezione del suono durante le riprese. Nel frattempo, il motore lineare dell’asse X fornisce vibrazioni brevi e nitide per completare l’esperienza di intrattenimento. POCO F3 ha una batteria da 4.520 mAh. Con il caricatore veloce da 33 W incluso nella confezione, il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 52 minuti.

POCO X3 Pro: risparmio e potenza

POCO X3 Pro presenta qualche caratteristica in meno rispetto al POCO F3, soprattutto in termini di potenza e display, ma ha anche un prezzo estremamente allettante. A bordo troviamo il nuovo Snapdragon 860, una delle piattaforme mobili 4G più potenti attualmente disponibili sul mercato. Questa piattaforma dispone di una CPU Kryo 485, realizzata con tecnologia di processo a 7nm per alte prestazioni fino a 2.96GHz, e la GPU Adreno 640 che garantisce una resa grafica migliorata. Grazie alla combinazione di questi due strumenti, permette un’esperienza di gioco fluida anche nel caso di giochi 3D più impegnativi. Insieme al migliorato UFS 3.1, il dispositivo offre velocità di lettura e scrittura scattanti, in modo da non dover aspettare a lungo per caricare file, giochi o applicazioni. Poco X3 Pro incorpora inoltre la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, una soluzione di raffreddamento con tubo di calore in rame più grande e strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la capacità termica del dispositivo.

POCO X3 Pro: display Lcd a 120 Hz.

POCO X3 Pro sfoggia un DotDisplay FHD+ da 6.67″ (in questo caso non Amoled ma Lcd) con un refresh rate a 120Hz e un touch sampling rate a 240Hz. Il display utilizza la funzione DynamicSwitch per ottimizzare il refresh rate per le diverse applicazioni. Il display di POCO X3 Pro presenta inoltre una protezione per l’usura quotidiana, grazie a Corning Gorilla Glass 6. Il retro 3D curvo attira l’attenzione con una finitura cangiante che cattura la luce da diverse angolazioni, un look che si abbina al logo POCO cromatico e una striscia verticale che corre lungo il centro della back cover. Inoltre, POCO X3 Pro sfoggia un sensore di impronte digitali laterale facilmente accessibile.

Pensato per il gaming

Il POCO X3 Pro è dotato di una batteria da 5.160 mAh che dura fino a due giorni. La tecnologia MMT incorporata e il caricabatteria da 33 W incluso nella confezione assicurano che il dispositivo si ricarichi molto velocemente. La sua doppia configurazione di speaker, superiore e inferiore, fornisce un audio potente sia per lo streaming sia per il gaming e le vibrazioni generate dal motore lineare dell’asse Z del dispositivo rendono le performance di gioco ancora più soddisfacenti.

Le texture laterali aggiungono ergonomia al dispositivo e riducono le impronte

Quadrupla fotocamera

POCO X3 Pro ha una fotocamera principale da 48 MP che supporta 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm permette di ottenere immagini chiare e straordinariamente dettagliate. L’obiettivo ultra-wide da 119° della fotocamera garantisce un’ottima modalità notturna, così da poter realizzare bellissimi scatti di paesaggi o foto di gruppo anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera macro e il sensore di profondità completano la dotazione offrendo versatilità e capacità extra della fotocamera.

Prezzi e disponibilità

POCO X3 Pro sarà disponibile su po.co nei colori Phantom Black e Frost Blue – a breve anche in Metal Bronze – a partire dalle ore 13:00 del 26 marzo al prezzo di 249,90 € per la versione da 6GB+128 GB e di 299,90 € nella configurazione da 8GB+256 GB. Entrambe le versioni saranno in vendita ad un prezzo early bird rispettivamente di 199,90 € e 249,90 € fino al 29 marzo.

POCO F3 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 marzo su po.co in tre colorazioni, Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue, al prezzo di 349,90 € per la configurazione da 6GB+128 GB e al prezzo di 399,90 € per la versione da 8GB+256 GB.

La configurazione da 6GB+128 GB sarà in vendita fino al 5 aprile al prezzo early bird di 299,90 €, mentre quella da 8GB+256 GB al prezzo speciale di 349,9 0€ fino al 2 aprile.

POCO X3 Pro e POCO F3 saranno disponibili anche su Amazon e prossimamente presso Mi Store Italia.