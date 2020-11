Poco lancia il suo nuovo smartphone entry level Poco M3 e, contestualmente, annuncia una nuova era come marchio indipendente. Un risulato possibile grazie all’ampio sostegno della sua Community a livello globale e alla forte penetrazione del marchio sul mercato, che ha conquistato oltre 35 Paesi in tre anni grazie a prodotti di grande successo, con oltre sei milioni di smartphone venduti in tutto il mondo.

POCO M3

POCO M3 offre un display FHD+ Dot Drop da 6,53” con risolusione di 2.340×1.080 pixel. Lo schermo frontale Corning Gorilla Glass 3 assicura una protezione duratura contro le cadute e i graffi, mentre la cover posteriore con texture anti-impronte garantisce una presa sicura. POCO M3 è dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Vera chicca di Poco M3 è la batteria da 6.000 mAh, la più potente nella sua classe, che rende il dispositivo affidabile anche per gli heavy users, come i giocatori o per chi fa utilizzo estremo dello smartphone. La durata dichiarata dal produttore è infatti di oltre 5 giorni in condizioni di utilizzo leggero e di poco inferiore a 3 giorni in condizioni di utilizzo moderato.

Inoltre, POCO M3 supporta la ricarica rapida da 18W e, in confezione, include un caricatore da 22,5W.

La fotocamera

La sezione imaging dello smartphone vanta una tripla fotocamera: l’ottica principale è da 48 Megapixel, coadiuvata da un sensore macro da 2 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Sulla parte frontale, invece, una selfie cam da 8 Megapixel.



Al resto ci pensa il software, che offre la funzione Movie frame per conferire alle foto un effetto cinematografico, il Time-lapse e la Night Mode.

Il telefono è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 662, coadiuvato dalla GPU Qualcomm Adreno 610. Il processore a 11nm di POCO M3 offre prestazioni elevate, minore produzione di calore e minore consumo energetico.

Colori, disponibilità e prezzo

POCO M3 sarà disponibile in tre colorazioni: Cool Blue, POCO Yellow e Power Black e in doppia configurazione da 4GB+64GB e da 4GB+128GB rispettivamente al prezzo di 159,9 euro e 179,9 euro. La vendita di entrambe le varianti inizierà il 27 novembre, in occasione del Black Friday, e solo per 24 ore fino a esaurimento scorte, saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,9 auro e 149,9 euro.