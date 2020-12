POCO M3: nuova colorazione gialla a 119 euro al lancio

Lo smartphone POCO M3, presentato qualche settimana fa, sta per debuttare in una nuova colorazione. Dopo l’uscita del modello entry level in versione Cool Blue e Power Black, ora è la volta del giallo, che fra l’altro è appena stato dichiarato colore dell’anno 2021!

POCO M3 ha un display FHD+ Dot Drop da 6,53”, una batteria da 6.000 mAh e una tripla fotocamera: ottica principale è da 48 Megapixel, coadiuvata da un sensore macro da 2 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Sulla parte frontale, invece, una selfie cam da 8 Megapixel.

Il telefono è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 662 e, a partire da venerdì 18 dicembre, sarà disponibile in Italia nella colorazione Yellow.

Prezzo di lancio

Ma c’è di più: seguendo la diretta live su mi.com, dalle 12 alle 13, sarà possibile acquistare il nuovo POCO M3 a un prezzo di lancio: la configurazione da 4GB+64GB nella colorazione Yellow sarà infatti disponibile al prezzo speciale di 119,90 euro, anziché 159,90 euro.