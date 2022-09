Poco M5 e Poco M5s ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzi

Poco ha presentato due smartphone dedicati al mondo dell’intrattenimento digitale: si tratta dei modelli Poco M5 e Poco M5s. Vediamone in dettaglio le caratteristiche tecniche, i prezzi e le promo per poterli acquistare.

Poco M5

Poco M5 è mosso dal chipset MediaTek Helio G99 a 6nm, che assicura un’esperienza di gioco particolarmente fluida. Il chipset include una CPU octa-core, con due Cortex-A76 ad alte prestazioni e frequenza fino a 2,2GHz insieme a una GPU Arm Mali G57 per una grafica 3D avanzata

Grazie a Game Turbo 5.0 la CPU è sempre gestita in maniera intelligente mentre la GPU e la memoria sono in grado di supportare un gameplay costante anche nei giochi più impegnativi. Il sistema è inoltre in grado di riconoscere se l’utente si trova nel bel mezzo del gioco facendo sì che un messaggio appena ricevuto, ad esempio, appaia in una finestra secondaria così da non interrompere la sessione.

Poco M5 offre inoltre un refresh dinamico del display fino a 90Hz, così da adattarsi ai diversi utilizzi dello smartphone. Il pannello è un DotDrop Full HD+ da 6,58 pollici con touch sampling rate da 240Hz, ed è dotato anche di funzioni come Sunlight Display, per la visualizzazione in condizioni di alto livello di luce.

Sul fronte imaging il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 50 Megapixel, un sensore da 2 Megapixel per il rilevamento della profondità di campo e una fotocamera macro da 2 Megapixel per i primi piani. Il telefono è alimentato da una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 18W.

POCO M5s

Fa ancora meglio, in termini di scatto, il modello M5S, che integra una quadrupla fotocamera posteriore in grado di registrare video in 4K a 30 fps. Ci sono una fotocamera principale da 64 Megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel per il rilevamento della profondità e primi piani dettagliati. Sulla parte frontale, infine, una fotocamera da 13 Megapixel.

Poco M5s è dotato di un display DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici Full HD+, è alimentato dal chipset MediaTek Helio G95, dispone inoltre di una batteria da 5.000mAh, che – secondo i produttore – garantisce fino a 12 ore di divertimento immersivo ininterrotto, o un giorno e mezzo di chiamate vocali continue.

Prezzi, disponibilità e promo di Poco M5 series

POCO M5 verrà venduto in tre colori, Black, Green e Yellow.

Due le varianti acquistabili a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

4GB+64GB: a 189,90 euro tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com 4GB+128GB: a 209,90 euro tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

POCO M5s verrà proposto in tre colori, Grey, White e Blue. Due le varianti a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

4GB+64GB: a 209,90 euro tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com 4GB+128GB: a 229,90 euro tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

Prezzi Early Bird:

POCO M5

La versione 4GB +64GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a 169,90 euro.

La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a 189,90 euro.

POCO M5s

La versione 4GB +64GB , a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a 189,90 euro .

, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a . La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a 209,90 euro .

Su po.co e mi.com, sarà possibile acquistare POCO M5s in bundle con un wall charger da 33W.

Inoltre, su po.co e mi.com, con l’acquisto di POCO M5 e M5s, si avrà diritto a POCO Buds Pro a 49,99 euro invece di 69,99 euro.