Poco ha lanciato il suo nuovo brand logo. La nuova visual identity, per ora, è esclusiva della divisione indiana del marchio.

Si tratta di una sorta di “emoji arrabbiata”. La società cinese ha anche rivelato un nuovo claim: Made of Mad. Scorrendo in rete alcuni commenti dei consumatori, non sembra però che la scelta grafica sia piaciuta particolarmente (almeno in Europa).

“Ugly!” (brutto!) scrive un consumatore, “Meno male che non ho comprato un Poco” gli fa eyco un altro. Il tenore delle altre decine di commenti è lo stesso e in molti si interrogano in queste ore se la scelta di Poco sia davvero azzeccata o frutto di un passo un po’ azzardato.



Poco nasce nel 2018 come sottomarca di Xiaomi, rivolgendosi a un target amante della tecnologia ma con un attento occhio ai costi. Il marchio è di recente diventato indipendente e ora è gestito separatamente da Xiaomi, pur rimanendo nella sua orbita.

Nonostante le dichiarazioni di indipendenza, infatti, Poco condivide ancora la produzione e molte parti hardware con i dispositivi Xiaomi. Alcuni dispositivi Poco appaiono come rebrand diretti di modelli Xiaomi.



Secondo Counterpoint Research, Poco è ora il terzo marchio di smartphone in India per volume di vendite online.