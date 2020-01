Poco X2: il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Il produttore cinese Poco sta per tornare sul mercato con un nuovo smartphone. Dopo aver lanciato Poco F1 (conosciuto in Europa con il nome di Pocophone F1) nell’agosto 2018, e dopo una pausa di oltre un anno, la società dovrebbe presentare un nuovo dispositivo il 4 febbraio. Lo smartphone si chiamaerà Poco X2.



Poco X2 dovrebbe essere basato sul Redmi K30, sarà dotato di un display RealityFlow con frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporterà la ricarica rapida a 27 W.

Il resto delle specifiche deve ancora essere confermato ufficialmente, ma da un’immagine in anteprima apparsa in rete, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6,67 pollici e una quad camera sul retro, dotata di sensore principale Sony IMX686 da 64 Megapixel.



L’immagine rivela anche il design del Poco X2, che è simile a quello del Redmi K30. Il prezzo dell’X2, dovrebbe attestarsi attorno ai 240 euro, che è il valore attribuito al modello con configurazione di memoria da 6/64 GB. È probabile che ci siano più opzioni di memoria, ma non sono ancora state confermate.

Tutto ciò dà credito alle voci secondo le quali il Poco X2 sarebbe una sorta di Redmi K30 rinominato. Ma prima di giungere a queste conclusioni è bene attendere che siano rese note tutte le specifiche tecniche del dipositivo.

