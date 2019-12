Pocophone – il brand di Xiaomi che in India viene chiamato Poco – ha fatto il suo debutto lo scorso agosto con il lancio del primo modello Pocophone F1. Lo smartphone ha raccolto un eccllente successo commerciale grazie a specifiche tecniche molto interessanti offerete a un prezzo di fascia entry-level.

Sia i follower disia gli addetti ai lavori si aspettavano l’arrivo di un successore del Pocophone F1 nel corso del 2019. Si è addirittura vociferato a lungo che Xiaomi potesse portare sul mercato indiano i due dispositivi della serie Redmi K20 come Poco F2. Invece, nulla di fatto.Non sappiamo ancora quando esattamente il produttore cinese lancerà il suo prossimo smartphone, ma Alvin Tse, il leader dell’azienda, ha scritto sui social network che ci saranno novità per il prossimo anno.Il 2020 dovrebbe dunque portarci in dote il

Xiaomi non ha ancora rivelato alcun dettaglio sul modello F2, ma ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.