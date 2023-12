Poker online: differenze e regole delle varianti più in voga

Il poker online offre una vasta gamma di modalità di gioco, ognuna con le sue regole e strategie specifiche. Ecco le differenze principali tra le varianti più gettonate e alcuni consigli utili su come giocarle al meglio.

Texas Hold’em vs Omaha

Le differenze tra Texas Hold’em e Omaha sono significative e possono influire sulla scelta del gioco. Queste due modalità che si contendono il primato dell’online, presentano alcune diversità chiave. Nel Texas Hold’em, ogni giocatore riceve due coperte e deve utilizzarle insieme alle cinque comuni per formare la migliore mano possibile. Nell’Omaha, invece, ogni concorrente riceve quattro carte coperte e deve utilizzarne esattamente due insieme a tre delle cinque a tavola.

Nel Texas Hold’em, puoi adottare qualsiasi combinazione di carte tra le tue due coperte e le cinque al tavolo, nell’Omaha, invece, devi utilizzare esattamente due delle tue quattro carte coperte insieme a tre delle cinque carte comuni per formare la tua mano. A causa delle quattro carte coperte in Omaha, ci sono molte più combinazioni di mano possibili rispetto al Texas Hold’em. Questo significa che ci sono più opportunità per formare mani forti, come scale e colore. A causa delle maggiori possibilità di combinazioni di mano in Omaha, il gioco tende ad essere più aggressivo e con più azione rispetto al Texas Hold’em.

Seven Card Stud: combinazioni e come funziona

Nel Seven Card Stud le regole di base prevedono alcune caratteristiche essenziali. In primis quante sono le carte da poker che ogni giocatore riceve inizialmente; due coperte (hole cards) e una scoperta (door card). Chi ha la carta scoperta di valore più basso deve fare una puntata obbligatoria chiamata “bring-in” che dà il via alle puntate. I concorrenti possono decidere se restare in lizza, aumentare la posta in gioco o abbandonare la mano.

Dopo il primo giro di rilanci, ogni partecipante riceve una carta scoperta e si ricomincia dal giocatore con la mano più alta visibile. Questo continua fino a quando ciascuno ha ricevuto altre tre carte scoperte. Al termine delle puntate, chi è rimasto in gioco mostra la propria mano. Vince il pot chi ha la migliore combinazione di cinque carte. Le combinazioni nel Seven Card Stud seguono le stesse dinamiche del poker tradizionale, come la scala reale, il colore, il full, ecc.

Razz vs Badugi Poker online: differenze e regole

Razz e Badugi offrono un’esperienza di gioco diversa rispetto al tradizionale Texas Hold’em. Razz è una variante del Poker Online, nello specifico quello a seven card in cui l’obiettivo è ottenere il punteggio più basso possibile. Il seme non ha importanza e non ci sono piatti condivisi. Ogni contendente riceve sette carte, di cui le prime due e l’ultima sono coperte, mentre le altre quattro sono visibili. Il giocatore con la carta più bassa scoperta inizia il giro di puntate. Durante la sessione di gioco, ci sono diverse fasi di rilanci e di distribuzione delle carte scoperte, dove a vincere il piatto è chi ha la mano più bassa.

Badugi è una variante del poker a quattro carte dove lo scopo è avere la mano più bassa e di seme diverso. In questa modalità, il segno è importante e l’obiettivo è averne quattro di seme diverso senza coppie. Ogni giocatore riceve quattro carte coperte e può scartarne e sostituirne alcune durante l’azione. Quando tutti i giocatori decidono di stare, quello con la mano di Badugi più bassa e di seme diverso vince il piatto. Prima di immergersi in queste varianti, è consigliabile familiarizzare con le regole e praticare con giocatori esperti per migliorare le proprie abilità.