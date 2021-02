Polar Verity Sense si indossa ovunque e monitora gli allenamenti

Polar ha introdotto oggi un nuovo sensore di frequenza cardiaca chiamato Verity Sense. Il dispositivo ha più di alcune caratteristiche degne di nota, non ultimo, il prezzo di 89,95€.

Sebbene sia possibile utilizzare il sensore della frequenza cardiaca sul proprio smartwatch o fitness tracker, se indossati al polso possono essere imprecisi a causa dei movimenti e della flessione dei polsi durante l’esercizio. Polar Verity Sense, al contrario, non soffre delle stesse problematiche perché può essere indossato praticamente ovunque.

Verity Sense ha anche molto spazio per i dati registrati grazie ai suoi 16 MB di memoria interna e può registrare fino a 600 ore di allenamento per scaricare i dati in un secondo momento sfruttando anche una durata massima della batteria pari a 20 ore.

Per ottenere informazioni approfondite sul proprio allenamento è necessario scaricare l’app Polar Flow. E’ possibile esaminare calorie bruciate, frequenza cardiaca, numero di sessioni di allenamento e altro ancora. E tutto viene visualizzato in grafici di facile lettura. Verity Sense è anche resistente all’acqua fino a 50 metri e può sincronizzarsi con hardware compatibile ANT+. Come attrezzature da palestra e computer da ciclismo.

Polar Verity Sense è disponibile da oggi sul sito Web ufficiale e sarà disponibile anche presso alcuni rivenditori fisici.