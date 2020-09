Polaroid Hi-Print, stampante tascabile per Android e iOS

Sulla carta, invece che confinate sul display di uno smartphone o di un computer, le foto acquistano valore. Diventano un oggetto “reale” da condividere. Per questo nasce Polaroid Hi-Print, una piccola stampante tascabile in grado di realizzare foto in formato carta di credito: 2,3×3,4 pollici (5,4×8,6 cm).

In vendita a 99,99 euro, la nuova mini stampante Bluetooth si connette con facilità a smartphone e dispositivi Android e iOS, su cui potrà essere installata l’app gratuita Polaroid Hi-Print per la gestione della stampa e la personalizzazione delle fotografie. L’app rende possibile effettuare fotoritocco, applicare filtri, cornici, testi e altro.

La tecnologia di stampa è quella a sublimazione termica, che non prevede l’utilizzo di cartucce di inchiostro: è sufficiente inserire le confezioni di carta da 10 fogli – ogni box, in vendita a 16,99 euro, contiene due pacchetti da 10 stampe ciascuno – per iniziare a stampare immagini. Le fotografie sono resistenti agli strappi e all’acqua. Inoltre sono dotate di un dorso adesivo, per poter essere applicate su armadietti, album, zainetti o altro. La batteria ricaricabile di Polaroid Hi-Print permette, con una singola carica, fino a 20 stampe. La velocità di stampa è di circa un minuto a foto. Quest’ultima potrà subito essere maneggiata

Per maggiori informazioni visitate il sito www.nital.it/polaroid