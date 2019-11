Polaroid One Step 2 Red Edition: perfetta per il Natale

Natale si avvicina e quale momento migliore per scattare una bella foto in famiglia e con tutte le persone care? Polaroid Originals ha la macchina fotografica perfetta per l’occasione: One Step 2 red edition, versione speciale della fotocamera a sviluppo istantaneo che si rifà alle celebri instant camera tanto in voga in passato e che ora stanno vivendo una nuova ed entusiasmante stagione.

Non è tutto. Polaroid Originals ha realizzato due edizioni limitate di pellicole: Festive Red Edition e Gold Dust Edition con frame rosso, nero e oro, ispirate ai tradizionali decori nordici e ai cieli stellati. E per chi non vuol farsi mancare proprio nulla, con la Polaroid Originals Everything Holiday Box ci si potrà portare a casa, da mettere sotto l’albero ovviamente, il kit composto dalla macchina fotografica e da due pacchetti di pellicole.

I prezzi

Polaroid Originals One Step 2 red edition è in vendita a 129 euro. Le pellicole Festive Red Edition e Gold Dust Edition sono in vendita invece a 19,99 euro (per le singole confezioni da 8 pose). Il kit “Everything Holiday Box è invece a listino a 149,99 euro. Per maggiori informazioni potete consultare il sito di Nital.