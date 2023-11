Post Black Friday: i prezzi dei principali siti e-commerce di elettronica a confronto

QBerg, Istituto di Ricerca italiano leader nei servizi di price intelligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale (flyer, punti vendita fisici, e-commerce e newsletter), ha pubblicato un approfondito report sul Black Friday 2023 con il quale ha analizzato i prezzi dei principali siti di e-commerce di elettronica di consumo, a parità di sito e di modello, con il prezzo che appariva il venerdì della settimana precedente.

Black Friday: convenienza oppure no?

L’analisi ha coinvolto ben 70 siti che operano in Italia, inclusi i siti dei principali produttori, conosciuti come “Direct to consumer”. Ha riguardato oltre 110.200 prodotti, per un totale di oltre 370.000 osservazioni di prezzo.

Inoltre le osservazioni in cui il prezzo del Black Friday è stato uguale o minore sono state 311.252 con un risparmio medio è del 2.9%. Rispetto alla situazione registrata nel 2022, c’è un miglioramento. Che sia una aumentata sensibilità da parte del consumatore, oppure l’effetto dell’applicazione della Normativa Omnibus, fatto sta che la percentuale di prodotti che il giorno del Black Friday costavano di più rispetto al venerdì precedente vede una moderata diminuzione.

A livello di percentuale di prodotti rispetto al totale delle categorie rilevate, ben il 15.6% dei prezzi esposti, per un totale di 48.518 osservazioni, soffrivano di questo aumento che, lo ricordiamo, è stato conteggiato a parità di modello e a parità di sito ad una settimana di differenza.

A livello di singola categoria, vediamo dal grafico come la “top 5” sia formata da Periferiche IT, Hardware, Audio/Video, Telefonia, Accessori IT.

Come lo scorso anno però, a livello di numerica assoluta di modelli, è il piccolo elettrodomestico (“Ped”) a svettare, con ben 11.806 osservazioni di prezzo che sono aumentate nel giorno del Black Friday.

Direttiva Omnibus: il 16% non l’ha rispettata

QBerg, quest’anno, ha anche voluto registare come fosse rispettata la nuova direttiva Omnibus sull’indicazione dei prezzi al consumo. Per questo l’istituto di ricerca ha voluto affiancare un’analisi che, sempre a parità di modello e sito, ha confrontato il prezzo delle osservazioni che riportavano una meccanica di “Sconto/Prezzo promozionale” nel giorno del Black Friday, con il prezzo minimo che il sito ha praticato nei 30 giorni precedenti.

Sul totale delle osservazioni, ben 57.703, pari al 16% complessivo, non hanno rispettato la normativa, presentando uno sconto il venerdì del Black Friday, ma avendo registrato un prezzo minimo inferiore nei 30 giorni precedenti.

Sulla lista nera abbiamo l’incasso (“Grande Elettrodomestico Built-in”) con il 20,1%, seguito a breve distanza da Telefonia, Periferiche IT, Wearable e Foto.

Anche in questo caso, guardando la numerica assoluta, è però il Ped a stravincere, con 14.424 osservazioni fuori dalla norma.

Vuoi per l’ampiezza della categoria, che include ben 32 famiglie sottostanti, vuoi per la più bassa battuta media di cassa, vuoi per l’enorme numero di marche e modelli che affollano questa categoria, sicuramente è più difficile anche per il consumatore avere un confronto che porti ad una scelta mirata e consapevole prima dell’acquisto.