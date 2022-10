Prime Days di Amazon: tutti i laptop Honor in promozione

Anche HONOR scende in campo per i Prime days di Amazon con sconti sui suoi Pc portatili nelle giornate di oggi e di domani.

Tre i laptop in offerta: HONOR MagicBook 16, MagicBook 15 e MagicBook X15. Vediamo le promo nel dettaglio:

HONOR MAGICBOOK 16

Honor Magicbook 16 – al prezzo di 799,90 euro invece che 999,90 euro a questo link.

Dotato di un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen 5 5600H e aggiornamenti leader del settore, MagicBook 16 è dotato di 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale, e di un sistema di raffreddamento intelligente con tripli tubi di calore da 2 mm, doppia ventola da 75 mm e sensori di temperatura ad alta precisione Inoltre, il dispositivo supporta la collaborazione multischermo, consentendo agli utenti di fare multi-task tra diversi dispositivi, e integra il riconoscimento delle impronte digitali nel pulsante di accensione.

HONOR MAGICBOOK 15

Honor Magicbook 15 – al prezzo di 499,90 euro invece che 799,90 euro a questo link.

Nuovo processore AMD Ryzen 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.0GHz e grafica integrata AMD Radeon. HONOR MagicBook 15 supporta il gioco, la realizzazione di film o il rendering 3D con facilità. Il Pc è dotato di 8GB di memoria 3200MHz a doppio canale e di una batteria da 56Wh. In confezione c’è un caricatore veloce da 65Wh, che alimenta la batteria da zero al 65% in un’ora. La macchina offre un display da 15,6 pollici, un corpo elegante e in alluminio ed è disponibile nella colorazione Space Gray.

HONOR MAGICBOOK X15

Honor Magicbook X15 – al prezzo di 369,90 euro invece che 649,90 euro a questo link.

Dotato di processori Intel CoreTM di decima generazione, questo PC offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. È inoltre dotato di una batteria da 42Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata.