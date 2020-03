Huawei presenterà la sua gamma P40 giovedì 26 marzo. Attesi tre smartphone con prestazioni molto evolute della fotocamera. Oggi, il popolare social network cinese Weibo, ci offre un’anteprima di cosa possiamo aspettarci, con la pubblicazione di sei immagini scattate con le fotocamere di un modello Huawei P40. Il post non chiarisce se si tratti della versione base, della Pro o della Premium Edition.



Le immagini sono tutte scattate in pieno giorno e offrono dettagli e colori di grande qualità.

Il leaker che le ha pubblicate sostiene che la foto del cane sia stata scattata con lo zoom 10x, ritagliata e quindi caricata di nuovo; ciò suggerisce che probabilmente si potrebbe trattare di foto fatte con il P40 Pro Premium.

Nell’immagine, si notano in modo chiaro i singoli peli sul dorso del cane.

C’è anche uno scatto con tanto di istogramma e alcuni dettagli sull’immagine. La fotocamera principale produrrà scatti da 12 Megapixel con un rapporto di 4:3 e avrà un obiettivo da 27 mm, equivalente a un obiettivo professionale da 35 mm.



Ci aspettiamo di vedere due teleobiettivi sul modello Huawei P40 Pro Premium posti in in un’area rettangolare che occupa metà della parte superiore del telefono, proprio come avviene sul Galaxy S20 Ultra di Samsung.