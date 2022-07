Primo render in 3D delle nuove Galaxy Buds 2 Pro

Dopo aver mostrato in anteprima la serie Galaxy Watch 5, il leaker Evan Blass colpisce ancora. Questa volta a essere svelato è un render delle nuove Galaxy Buds 2 Pro, mostrate con un’animazione a 360 gradi.

Come visibile dal render, il design delle cuffiette resterà praticamente identico a quello delle Galaxy Buds precedenti. C’è qualche minore modifica, ma si tratta di cose da poco: probabilmente la vera novità sarà nelle specifiche.

Specifiche delle quali, però, si sa ancora poco o nulla. Si può fare qualche speculazione: batteria più capiente, resistenza all’acqua migliorata, miglioramenti nel sonoro, cancellazione dinamica del rumore. Ma nulla è confermato, e neanche Evan Blass è in grado di dirci molto.

Piccolo dettaglio è il nome: le nuove cuffiette prenderanno il nome di “Galaxy Buds 2 Pro” e non, come alcuni si aspettavano, “Galaxy Buds Pro 2”. Questo probabilmente per specificare che saranno una versione migliorata dei Buds 2, e non del primo modello Pro.

Le ultime informazioni disponibili riguardano i colori. Al lancio ne saranno disponibili tre: bianco, grafite, e viola. Ulteriori specifiche, compreso il prezzo, saranno quasi certamente svelate durante l’evento Samsung Unpacked del mese prossimo.