Problemi su vasta scala colpiscono la rete Vodafone in Italia

In una giornata caratterizzata da disagi tecnologici, la rete Vodafone ha registrato problemi diffusi su tutto il territorio italiano, generando numerose segnalazioni da parte degli utenti.

Come evidenziato anche dal sito specializzato Downdetector, le lamentele si sono concentrate principalmente sulle criticità legate alla navigazione internet e al funzionamento dell’app di messaggistica WhatsApp.

Downdetector ha riportato altresì problemi segnalati sulle reti di Poste Mobile, che si appoggia alla struttura di Vodafone, e Ho. Le segnalazioni coinvolgono inoltre potenziali disservizi per operatori come Tim, WindTre e Iliad, secondo quanto indicato dal sito.

Vodafone ha prontamente riconosciuto le difficoltà riscontrate dai propri clienti, attribuendole a inconvenienti nel traffico voce e dati sulla tecnologia 4G.

In una dichiarazione ufficiale, l’azienda ha espresso le scuse per gli inconvenienti causati, assicurando che sono stati attivati interventi immediati per il ripristino della situazione. Il ripristino è stato avviato con successo a partire dalle 14.30 di oggi, secondo quanto comunicato dall’operatore telefonico.