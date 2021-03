Ripartono, con l’arrivo della primavera, le offerte di Huawei sul Huawei Store: principali protagonisti i nuovi auricolari FreeBuds 4i che assicurano dieci ore di utilizzo con una sola ricarica, da oggi disponibili per l’acquisto a 89,00 euro con in regalo la Band 4 e tre mesi di Music inclusi e una case colorata, e WatchFit Elegant, la versione con quadrante in acciaio dell’amatissimo WatchFit, in vendita con Smart Body scale a soli 109,00 euro.

Disponibili nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Black e, in esclusiva su Huawei Store, nella versione in Honey Red, gli auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC), batteria potente e ricarica super rapida sono perfetti per chi cerca un prodotto audio dall’autonomia prolungata per la gestione delle telefonate e per l’ascolto della musica. E per mettere alla prova la durata della batteria delle FreeBuds 4i, è disponibile su HUAWEI Music – il player musicale proprietario Huawei – una playlist esclusiva di 10 ore di durata, composta da duecento brani selezionati tra gli oltre 50 milioni presenti sull’app.

Ma le offerte di primavera non finiscono qui: lo smartphone Mate 40 Pro è disponibile fino al 26 marzo con incluso lo speaker Sound X a 1.149,00 euro, mentre per la famiglia P40, P40 Pro Plus, con Huawei FreeBuds Pro e Huawei SuperCharge Wireless Charger, è disponibile al prezzo di 1.199,00 euro e P40 Pro a 699,00 euro anziché 1.049,90.

Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone in promozione, Huawei mette a disposizione ulteriori 50,00 euro di sconto utilizzando il codice A50EOFF. Inserendo il codice al momento del check-out su Huawei Store, gli smartphone saranno disponibili al prezzo finale rispettivamente di: Mate 40 Pro a 1.099,00 euro; P40 Pro Plus a 1.149,00 euro; P40 Pro a 649 euro.

Molti altri sono i prodotti dell’ecosistema Huawei in promozione in occasione dell’arrivo della nuova stagione e per scoprirli basta collegarsi alla sezione dedicata dello Store al link: https://consumer.huawei.com/it/offer/primavera/.

Inoltre chiunque acquisti su Huawei Store avrà diritto al servizio di consegna rapida (in uno/due giorni lavorativi), alla spedizione gratuita per prodotti su tutto il territorio nazionale, al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.