PS5 potrà saltare direttamente in un gioco senza avviarlo

Velocità sembra essere la parola d’ordine della prossima generazione di console domestiche che promettono di fare praticamente qualsiasi cosa al sol schioccare delle dita. Caricamento, download, alimentazione, possibilità: sia PlayStation 5 che Xbox Series X vogliono portare in tavolo il meglio per i gamers.

I dettagli ancora non ci sono e per questo dobbiamo fare affidamento sui rumors per scoprire cosa stanno preparando i colossi del gaming. Questa volta è una funzione della PS5 chiamata “Attività” ad apparire nell’articolo di GameReactor riguardo al come iniziare il gioco di corse WRC9. Dal momento della pubblicazione il testo è stato cancellato ma vari media hanno avuto il tempo di fare uno screenshot e salvarlo.

L’opzione “Attività” consentirebbe ai giocatori di caricare istantaneamente determinate parti di un gioco, nel caso di WR9, ciò ha dato la possibilità di lanciare una gara specifica dal menu della console.

“Anche se sarà più veloce avviare i giochi, non vogliamo che il giocatore debba avviare, attendere, accedere al menu, iniziare e vedere cosa succede. I server multiplayer forniranno alla console il set di attività che possono essere unite in tempo reale, le missioni da svolgere e le ricompense che possono essere ottenute per completarle. Tutto questo sarà visibile dall’interfaccia utente. Il giocatore sarà in grado di entrare direttamente in ciò che desidera”.

Ciò significa quindi che il giocatore potrebbe decidere cosa fare direttamente dall’interfaccia home senza dover avviare il gioco e quindi perdere tempo. Un’opportunità per partecipare immediatamente a una partita multiplayer con un clic, riprendere una partita o una missione esattamente da dove si era interrotto senza attendere il download del titolo.

Insomma, l’SSD M2 montata sulla prossima PS5 potrebbe nascondere funzioni molto più ambiziose evitando lunghi tempi di download…