Qualcomm annuncia il chip Snapdragon 4 Gen 2, migliorerà prestazioni e supporto fotografico

Qualcomm ha svelato un nuovo chip della serie 4 di Snapdragon: si tratta di Snapdragon 4 Gen 2. Seguito, com’è facile immaginare, di Snapdragon Gen 1 dell’anno scorso. Si tratterà del primo chip che misura 4 nm di tale serie, e porterà naturalmente performance migliorate.

La nuova CPU di Snapdragon 4 Gen 2 dispone di due core ad alte prestazioni con una frequenza di 2,2 GHz e sei core efficienti con una frequenza di 2,0 GHz. Questo si traduce in un incremento del 10% delle prestazioni rispetto al modelllo precedente. La GPU invece supporterà fino a risoluzione FHD+ a 120 fotogrammi al secondo. Anche la RAM è più veloce: si tratta di una LPDDR5x, con frequenza di fino a 3.200 MHz.

L’hardware della fotocamera, invece, presenta una nuova funzionalità chiamata Multi-Camera Temporal Filtering (MCTF), che offre una migliore riduzione del rumore per i video. La registrazione video è limitata a 1080p a 60fps (e 720p a 120fps per slow motion), ma è supportata la stabilizzazione elettronica dell’immagine. Il chip può gestire fotocamere fino a 108MP o risoluzioni fino a 32MP.

Come il suo predecessore, Snapdragon 4 Gen 2 è dotato di Quick Charge 4+, in grado di ricaricare una batteria al 50% in 15 minuti. Ci saranno anche funzionalità di risparmio energetico. I primi smartphone con Snapdragon 4 Gen 2 arriveranno nel secondo semestre di quest’anno: in prima battuta quelli di Redmi e Vivo.