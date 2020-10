Qualcomm potrebbe presentare uno smartphone dedicato ai gamers entro la fine dell’anno. Il produttore di chip californiano proprio ieri ha spedito gli inviti per un evento che si terrà l’1 e il 2 dicembre alle isole Hauwaii.



Secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare della presentazione del nuovo Snapdragon 875, un chip da 5 nm che sarà il primo a utilizzare il nuovo core Cortex-X1 ad alte prestazioni.

Tuttavia nella serata di oggi, molti media internazionali hanno riportato che, nell’occasione, Qualcomm potrebbe già svelare alcuni dettagli (se non il dispositivo) dedicato al mondo game.



Il telefono sarà sviluppato in collaborazione con Asus, anche se i dettagli sono al momento scarsi.

Il produttore taiwanese ha già accumulato una vasta esperienza nel campo dei telefoni cellulari dedicati al gioco e conosce bene quali sono le componenti indispensabili per tali prodotti: e cioé un un display con una frequenza di aggiornamento molto alta, un sistema di raffreddamento potenziato, una batteria più potente e controlli personalizzati.

Inoltre, il telefono sarà brandizzato con il marchio Republic of Gamers.