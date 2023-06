Qualcomm ha una soluzione per ridurre la latenza delle cuffie Bluetooth

Sebbene Qualcomm sia noto principalmente per i suoi chip integrati negli smartphone e laptop, l’azienda americana è un importante attore nel mondo dell’audio wireless con i suoi componenti per cuffie e auricolari Bluetooth.

Tuttavia, Qualcomm non si accontenta solo delle cuffie e degli auricolari tradizionali. Per offrire soluzioni più complete per utenti e produttori, l’azienda ha annunciato una nuova soluzione per l’ascolto di cuffie e auricolari wireless.

Una nuova prospettiva con il dongle USB

La soluzione si basa sulla piattaforma Qualcomm S3 Gen 2, già lanciata dall’azienda. Ma invece di integrarla solo in cuffie o auricolari da collegare a smartphone, PC o console non compatibili con i vantaggi di Snapdragon Sound, Qualcomm ha deciso di includerla anche in un dongle USB.

Questi dongle Bluetooth mascherati da cuffie USB consentiranno di vedere sul mercato più cuffie e auricolari wireless associati a una piccola chiavetta USB-A o USB-C da collegare direttamente a computer, smartphone o console. A differenza delle cuffie attuali con dongle, la piattaforma Qualcomm utilizza Bluetooth 5.4 insieme a Bluetooth LE Audio e Snapdragon Sound.

Secondo Qualcomm, questa soluzione offre un’autonomia migliorata rispetto alle soluzioni attuali e una maggiore compatibilità. Basta che il dispositivo a cui è collegato il dongle sia compatibile con l’audio tramite USB per riconoscere la chiavetta. Il dongle viene presentato come un semplice auricolare USB compatibile con Android, Windows o macOS. Rispetto a una connessione Bluetooth tradizionale, offre anche un vantaggio in termini di latenza ridotta. Secondo Qualcomm, la latenza audio Bluetooth sarà di soli 20 ms, rispetto ai circa 200 ms attuali nelle cuffie Bluetooth. Questa significativa riduzione è dovuta al fatto che il segnale wireless è generato direttamente dal dongle e non dall’OS.

Questa bassa latenza sarà particolarmente vantaggiosa per i giocatori su PC, smartphone e console portatili, grazie a una modalità dedicata. Ma la soluzione di Qualcomm offre anche un audio di alta qualità grazie alla compatibilità con Snapdragon Sound e al codec aptX Adaptive.

Cuffie e auricolari in arrivo nei prossimi mesi

Come al solito, Qualcomm non venderà i dongle direttamente ai consumatori, ma offrirà la sua piattaforma ai produttori di terze parti per equipaggiare i loro dongle. La maggior parte delle soluzioni verrà fornita automaticamente con paia di cuffie o auricolari Bluetooth pre-accoppiati con il dongle. Molti produttori hanno già adottato l’approccio dei dongle a 2,4 GHz, ma la soluzione potrebbe rappresentare un’alternativa con una maggiore autonomia. Sarà comunque possibile collegare i dongle ad altre cuffie o auricolari Bluetooth se l’utente lo desidera, specialmente per utilizzare la funzione Auracast disponibile con Bluetooth LE Audio

Non è ancora noto quando saranno disponibili le prime cuffie e auricolari Bluetooth con questo tipo di dongle. Qualcomm ha comunque affermato che diversi brand stanno già lavorando su tali prodotti, senza tuttavia fornire i nomi dei partner coinvolti.