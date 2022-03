MWC 2022: Dopo MediaTek, anche Qualcomm si avvicina al Wi-Fi 7

MediaTek aveva colto l’occasione al CES 2022 a gennaio, Qualcomm approfitta invece del MWC di febbraio per parlare del nuovo standard Wi-Fi 7. E tutto questo accade con il nuovo chip di rete realizzato dall’azienda, il Qualcomm FastConnect 7800.

Un chip dedicato

Qualcomm non commercializza solo SoC per smartphone. Il marchio è anche un esperto di chip, soprattutto quando si tratta di gestire le connessioni wireless. Possiamo citare il nuovo Snapdragon X70, un modem 5G presentato al MWC, ma la verità è il FastConnect 7800 che non porta il marchio Snapdragon ma saremo in grado di trovare questo tipo di chip in un’ampia varietà di dispositivi da smartphone a visori VR, tablet e PC.

È con questa soluzione che Qualcomm vuole rendere i nostri futuri dispositivi compatibili con il Wi-Fi 7. Grazie a questo, l’azienda annuncia che raggiungerà una velocità di 5,8 Gbit/s aggregando più connessioni sulle frequenze 5 e 6GHz. Senza la banda a 6 GHz, la velocità massima pubblicizzata è di 4,3 Gbit/s. Siamo ancora lontani dalle promesse del Wi-Fi 7, dell’ordine dei 30 Gb/s secondo Wi-Fi Alliance. Qualcomm promette anche una latenza estremamente bassa di circa 2 ms, che potrebbe consentire il cloud gaming senza subire lag.

Il chip FastConnect 7800 inciso a 14 nm integra anche Bluetooth 5.3 e promette di connettersi contemporaneamente a due flussi audio, di accelerare la velocità di sincronizzazione dei dispositivi e di facilitare il passaggio da una connessione all’altra.

Nessuna data di rilascio specifica per questo nuovo chip che è attualmente in fase di test da parte dell’azienda. La commercializzazione è prevista per la seconda metà del 2022 per consentire la nascita delle prime generazioni di dispositivi compatibili Wi-Fi 7.