Quali sono le ragioni del successo dei casinò online?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione del fenomeno legato ai casinò online, piattaforme interattive che permettono agli utenti di usufruire di tutti i servizi offerti dai casinò fisici, con l’aggiunta di poterlo fare stando comodamente seduti sulla poltrona o sul divano di casa. Oggi, pertanto, cercheremo di capire quali sono i fattori che hanno determinato un simile successo, soffermandoci in particolare su quali sono le possibili contromisure adottabili da parte dei locali di gioco fisici, o tradizionali come dir si voglia.

Il segreto dei casinò online risiede nell’accessibilità

Uno dei fattori che ha segnato il successo incredibile dei casinò online è sicuramente rinvenibile nel fatto che la stragrande maggioranza delle persone sia costretta a condurre una vita frenetica, che lascia poco spazio e poco tempo per lo svago, il divertimento o l’intrattenimento. In un simile scenario, in questi anni hanno riscosso un enorme successo tutti quei servizi “ludici” accessibili in ogni momento della giornata e in ogni luogo per mezzo di dispositivi di ultima generazione. Partendo da uno smartphone di fascia bassa sino ad arrivare al top di gamma, gli utenti possono intrattenersi vedendo video su Youtube, guardando un film su Netflix o giocando a un videogioco e ciò accade anche con il casinò online di William Hill, che ha sviluppato applicazioni ad hoc per Android e Apple grazie alle quali i clienti possono accedere da smartphone, da tablet o da PC. Come di semplice percezione, sono sempre di meno le persone che scelgono di sobbarcarsi un viaggio di centinaia di chilometri in auto per raggiungere uno dei casinò terrestri più vicini e, di conseguenza, ci si affida sempre più spesso alle piattaforme di gioco online che ogni anno crescono in modo inesorabile.

Come se la passano i casinò terrestri

Inutile dire che, se da un lato i casinò online continuano a far registrare dei numeri record, dall’altro lato i casinò tradizionali non se la stanno passando benissimo. Eccezion fatta per casinò storici come Sanremo o Venezia, che continuano a tenere botta grazie all’enorme quantità di turisti che ogni anno si riversa in Laguna e sul litorale ligure, tutte le altre case da gioco stanno facendo i conti con delle difficoltà senza precedenti. E così, dopo il Casinò di Campione d’Italia, anche quello di Saint-Vincent è stato costretto a chiudere prima i battenti e, poi, a dichiarare fallimento. Ciò è avvenuto sia per le ragioni di cui abbiamo già parlato sopra, sia perché i costi di gestione di un casinò tradizionale, tra utenze, personale, imposte e tasse, sono infinitamente maggiori rispetto a quelli richiesti per la creazione, la gestione e la manutenzione di una piattaforma online. Il momento difficile non riguarda solo il nostro Paese ma è di portata globale, con Las Vegas, la patria del gioco d’azzardo per antonomasia, che non se la passa molto meglio. Gli unici che continuano a resistere sono i cosiddetti casinò Resort, come quello di Macao, che oltre all’esperienza di gioco mette a disposizione della clientela una seria infinita di servizi esclusivi, pensati proprio per mettere la stessa in condizione di intrattenersi durante tutto il soggiorno: stiamo parlando di intrattenimento dal vivo, spa e centri massaggi, centri commerciali con boutique esclusive all’interno della struttura e ristoranti stellati; un esperienza dunque non alla portata di tutti ma che continua a richiamare i giocatori più facoltosi. Ciononostante, nell’ultimo anno anche Macao ha fatto registrare cali nelle entrate ma la sensazione è che la difficoltà sia solo transitoria.

Per ovviare alle mille problematiche incontrate, sempre più casinò fisici stanno cercando di adeguare la propria offerta alle rinnovate esigenze dell’utenza mediante la creazione delle proprie piattaforme di gioco online e la sensazione è che in ottica futura questa possa essere una delle mosse commerciali destinate a fare la differenza.