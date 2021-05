Quando basta lo smartphone per divertirti al casinò

Sei in cerca delle migliori app casino mobile? Vuoi avere sempre accesso ai tuoi titoli preferiti ovunque tu sia? Devi sapere che non tutte le piattaforme di gioco d’azzardo online offrono un’applicazione dedicata ma chi è in grado di garantire questo strumento vuole mettere l’utente al centro dell’attenzione offrendogli la migliore esperienza di betting possibile.

Nelle prossime righe scoprirai quali sono i vantaggi di rivolgersi ad una app mobile e quali sono le caratteristiche che dovresti ricercare in queste applicazioni quando ne incontri una. Continua a leggere l’articolo per scoprire tutto sulle app per slot machine.

Cosa ti aspetta nelle app casinò

I migliori casinò ti consentono di giocare ai giochi di casinò online ovunque tu sia e con denaro reale. Questo è un enorme vantaggio per coloro a cui piace giocare in qualsiasi momento della giornata, a prescindere dalla presenza di un computer o meno.

Un altro vantaggio delle applicazioni dei casino online sono i bonus e le promozioni a cui avrai accesso. L’assenza di una applicazione potrebbe compromettere i vantaggi di un casino online quando si accede da mobile. Invece, un’applicazione è in grado di offrirti tutti i benefici e gli stessi bonus di benvenuto a cui avresti diritto se accedessi tramite desktop.

Alcuni dei migliori bonus del casinò mobile includono:

Bonus mobili esclusivi

Nessun bonus di deposito

Giri gratuiti

Bonus mensili e promozioni

Sia che tu voglia giocare ai giochi da casinò sul tuo Samsung Galaxy, iPhone o iPad nel 2021, grazie ai vantaggi delle applicazioni di casino online sarai in grado di farlo senza problemi.

Con le app dei casino mobile non devi preoccuparti di effettuare un deposito perché avrai accesso agli stessi metodi di pagamento disponibili da PC. Inoltre, avrai modo di accedere ad alcune promozioni che ti consentiranno di ricevere giri gratuiti senza dover effettuare alcun tipo di versamento.

Meglio giocare da smartphone o da PC?

Uno degli aspetti più interessanti delle app di casino online è che sono progettate perfettamente per adattarsi allo schermo più piccolo di uno smartphone oppure di un tablet. Ciò non mortifica il tuo gameplay perché sarai in grado di scommettere facilmente attraverso il sensore touch del tuo smartphone.

Invece, visitare una piattaforma di casino online direttamente dal tuo smartphone potrebbe recarti delle problematiche in termini di visualizzazioni. Spesso, questi siti web non si adattano ad un browser come Google Chrome e risultano essere davvero inutilizzabili.

Probabilmente, uno degli aspetti più negativi di un’app di casino mobile è che occupa spazio in memoria. Tuttavia, qualora la memoria fosse un problema ma non riesci a rinunciare ai tuoi momenti di divertimento, ti consigliamo di eliminare qualche app che non utilizzi oppure cancellare i file che non sono più utili.

Netbet casino mobile

Le app casinò si differenziano di poco da quelle per PC desktop. Ad esempio, con l’app di Netbet avrai l’opportunità di inserire tra i preferiti i titoli che apprezzi di più sulla piattaforma, come se stessi dal tuo PC.

Inoltre, l’app di Netbet ti consente di accedere a delle promozioni esclusive presenti solamente su questo canale. Per esempio, la prima è un bonus di benvenuto pari al 100% di rimborso della prima ricarica fino a 200 €. Un’altra promozione, invece, è il bonus senza deposito che ti consente di accedere fino a 20 giri gratuiti.

Sull’app di Netbet avrai modo di giocare anche ai tuoi titoli preferiti di casino live come blackjack, videopoker, roulette o giochi da tavolo.

Eurobet casino mobile

Tra le migliori app casino mobile non possiamo che annoverare quella proposta da Eurobet. Dal punto di vista del design, l’app mobile di Eurobet si presenta del tipico layout con i colori che ricordano il sito da desktop. Inoltre, in pochi click sarai in grado di visitare le sezioni dedicate ai giochi di casino, giochi virtuali e a tutte le promozioni presenti sull’applicazione.

Sebbene l’app non presenta delle promozioni esclusive, è importante ricordare che avrai accesso a tutti i bonus presenti nella versione desktop con estrema semplicità. Inoltre, potrai sfruttare i numerosi sistemi di pagamento come PayPal, Skrill, Neteller e Paysafecard.