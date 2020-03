Dopo i tour virtuali nei musei, boom di dirette Instagram e streaming. Tutti a casa e tutti appiccicati agli schermi… per passare il tempo e tentare di distrarci un attimo. Dall’appuntamento delle 15 con Jovanotti al palinsesto streaming della Triennale di Milano e del Pirelli HangarBicocca, cantanti, attori, arte e cultura si fanno in quattro per la nostra quarantena.

Triennale Decameron – Storie in streaming

La Triennale di Milano lancia “Triennale Decameron”, un’iniziativa per partecipare anche da casa ad alcuni interventi e spettacoli esclusivamente in streaming. Il progetto prende spunto del Decamerone di Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste e a turno si raccontano delle novelle per passare il tempo. Allo stesso modo la Triennale ha invitato designer, architetti, intellettuali, musicisti, scrittori ad “abitare” gli spazi vuoti di Triennale per sviluppare una personale narrazione. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instragram di Triennale alle ore 17. Tantissimi gli ospiti e gli artisti previsti. Finora la programmazione arriva fino al 20 marzo. Non è eslusa la proroga dell’evento e nuovi ospiti, tra cui il conduttore radiofonico Linus.

Pirelli HangarBicocca apre le porte virtuali

Anche Pirelli HangarBicocca porta l’arte direttamente a casa, grazie a un palinsesto digitale per chi, via social e streaming, voglia dedicare qualche ora della giornata alla cultura. Approfondimenti, street view, contributi di artisti, playlist musicali e idee ri-creative con la finalità di riempire le nostre giornate di bellezza e stupore. “Gli spazi espositivi sono chiusi, ma le porte di Pirelli Hangar Bicocca restano aperte attraverso i social“, scrivono gli organizzatori dell’iniziativa.

La Cineteca di Milano in streaming

La Fondazione Cineteca Italiana ha deciso di aprirsi al digitale rendendo accessibile una raccolta di oltre 500 titoli disponibili in streaming. Un’occasione esclusiva per esplorare il grandi capolavori del cinema del passato.

Jova House Party su Instagram

Jovanotti non ha perso tempo. E’ stato tra i primi a dar vita a un appuntamento ormai fisso: la diretta su Instagram delle 15 Jova House Party. Con lui attori, cantanti, registi, da Fiorello a Pierfrancesco Favino, pronti ogni giorno a tirar su l’umore per far fronte con il sorriso alla quarantena. E dopo di lui in tanti, sempre di più, in Italia e all’estero, hanno seguito l’esempio. Per seguirli, basta diventare loro follower e gratuitamente assistere allo spettacolo live.