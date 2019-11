Anche per IDC il mercato degli smartphone è tornato a crescere [Q3/2019]

Secondo l’ultima analisi di IDC, International Data Corporation, le spedizioni mondiali di smartphone sono cresciute dello 0,8% durante il periodo luglio-settembre.

IDC, dunque, si aggiunge alle voci di Canalys, Strategy Analytics e Counterpoint nel sostenere che, dopo sette mesi consecutivi di segno negativo, il mercato degli smartphone sia tornato a crescere.

Nel complesso, il panorama ha visto 358,3 milioni di spedizioni rispetto ai 355,6 milioni di un anno fa con una crescita (in questo caso più sostanziosa) dell’8,1% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Dando uno sguardo ai primi cinque produttori, Samsung mantiene la prima posizione con 78,2 milioni di spedizioni che si sono tradotte in una quota di mercato del 21,8% e in una crescita annuale dell’8,3%.

Al secondo posto Huawei che è riuscita a spedire 66,6 milioni di telefoni, con una quota del 18,6% del mercato globale. È sorprendente che Huawei sia riuscita a registrare la più alta crescita anno su anno con il 28,2%, nonostante le note vicende che l’hannoo portata ad essere iscritta nella entity List. Il balzo in avanti deve essere attribuito alla forte richiesta di smartphone Huawei in Cina.

Terzo trimestre 2019: mercato smartphone secondo IDC

Apple si posiziona al terzo posto con 46,6 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 13%, ma ha visto un decremento dello 0,6% nelle sue spedizioni annuali. Al quarto posto Xiaomi con 32,7 milioni di spedizioni, il 3,3% in meno rispetto all’anno precedente. Oppo completa la top 5 con i suoi 31,2 milioni di spedizioni, il 4,1% in più rispetto ai risultati dello scorso anno.