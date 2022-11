Realme 10 ufficiale con processore Helio G99, display da 6,2″ e memoria dinamica

Realme questa mattina ha presentato Realme 10 [scheda tecnica], il nuovo smartphone dell’azienda cinese che si inserisce nella fascia media del mercato. Fra le sue caratteristiche principali ci sono il processore Mediatek Helio G99, Ram espandibile fino a 16 GB e un display Amoled con refresh rate a 90 Hz.

Realme 10: potenza e design

L’obiettivo dichiarato è consegnare ai consumatori un dispositivo potente, in grado di assicurare una buona autonomia (la batteria in dotazione è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W), una risposta sempre pronta alle sollecitazioni degli utenti (niente lag) e un’esperienza soddisfacente anche per chi con lo smartphone ama giocare.

Senza dimenticare il design: infatti Realme 10 è ad oggi il cellulare più sottile mai realizzato dal brand di BKK (7,95 mm il suo profilo) e offre linee eleganti con un retro dominato dai due grandi occhi della doppia fotocamera che comprende un sensore principale da 50 Megapixel e un’ottica secondaria da 2 Megapixel. La sefie camera è invece da 2 Megapixel.

La fotocamera primaria offre una modalità notturna migliorata con tecnologia ProLight, che riduce notevolmente il rumore e una velocità di scatto migliorata del 121%, grazie alle prestazioni del processore.

3 anni di garanzia

Il display, da 6,4 pollici Amoled, è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5, ha una risoluzione Full HD+ (1.080×2.400 pixel) e una luminosità di picco di 1.000 nits.

In occasione del lancio del nuovo smartphone, realme ha annunciato l’estensione della sua garanzia gratuita che coprirà non i canonici due anni, ma tre anni.

Come detto Realme 10 punta molto sulla potenza del processore, con prestazioni energetiche complessive migliorate del 40% rispetto a realme 9. Le prestazioni della CPU sono migliorate del 25%, le prestazioni della GPU sono migliorate del 78% e il consumo energetico complessivo è stato ridotto del 20% grazie alle tecnologie a 6 nm. Il punteggio AnTuTu testato nella variante 8+128GB è di 400.084.

Realme 10 offre anche fino a 8 GB di RAM virtuale, e permette di estendere la memoria RAM fino a un massimo di 16 GB, consentendo l’esecuzione di 18 app contemporaneamente per consentire agli utenti di navigare agevolmente tra le loro app preferite.

Disponibilità, colore e prezzo

Il device è in vendita da oggi in due opzioni di colore: Clash White e Rush Black al prezzo promozionale di 249,99 euro anzichè 279,99 euro nella versione 8+128GB, fino al 16 novembre.