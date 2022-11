Realme 10: prima foto ufficiale

Realme ha pubblicato un’immagine di Realme 10 che sarà presentato il il 9 novembre. La foto rappresenta una conferma di quanto già sapevamo del dispositivo a livello di design.



Lo scatto riguarda la variante di colore Clash White, mentre lo smartphone sfoggia una fotocamera principale da 50 Megapixel. L’immagine non ci mostra la parte anteriore del Realme 10, ma grazie alle indisrezioni trapelate i giorni scorsi sappiamo che avrà un display con un piccolo foro nella parte superiore sinistra, dove sarà ospitata la selfie cam.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

I render hanno anche rivelato che Realme 10 sarà reso disponibile in almeno tre opzioni di colore, anche se non ne conosciamo ancora i nomi commerciali dati ai colori. Realme non ha ancora pubblicato un vero e proprio dettaglio delle specifiche di Realme 10, tuttavia, la società cinese ha già confermato che Realme 10 sarà animato dal SoC Helio G99 di Mediatek, avrà 8 GB di Ram (+8 GB virtuali) e un display Super AMOLED con refresh 90 Hz.

In un’intervista rilasciata a GsmArena, Madhav Sheth, vicepresidente di Realme, ha anche confermato la risoluzione della fotocamera principale e ha affermato che l’ottica per i selfie utilizzerà un sensore da 16 Megapixel. Inoltre, Sheth ha rivelato che Realme 10 sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 33 W.