Realme 10, è ufficiale: sarà animato dal processore Helio G99 di Mediatek

Ci avviciniamo a grandi passi al lancio della serie Realme 10 e non passa giorno che non giungano in redazione anticipazioni e gossip sui nuovi smartphone del produttore cinese.

Oggi però, c’è una conferma ufficiale, che proviene proprio dall’azienda produttrice: Realme ha infatti annunciato che lo smartphone sarà alimentato dal SoC Helio G99 di MediaTek, confermando le voci che si erano accavvallate i giorni scorsi.



Realme non ha ancora divulgato nient’altro su Realme 10, ma la serie 10 dovrebbe includere Realme 10 4G (RMX3630), Realme 10 5G (RMX3663) e Realme 10 Pro+ (RMX3687).

I rendering trapelati di Realme 10 4G hanno rivelato che lo smartphone sarà disponibile in tre colori. Ci sarà un display con un piccolo foro per la selfie cam e due fotocamere sul retro. Le immagini di Realme 10 5G e Realme 10 Pro+ sono state rivelate dall’ente di certificazione cinese TENAA così come alcune delle specifiche, ed è per questo che possiamo considerare le informazioni che ci sono giunte come particolarmente affidabili.