Realme 11 Pro e Pro+ lanceranno in tutto il mondo

I nuovi telefoni Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ sono stati presentati in Cina il mese scorso e oggi iniziano la loro distribuzione internazionale. Arriveranno anche in Italia, ma ci vorrà ancora un po’, perché il lungo cammino del lancio partirà dall’India.

Realme 11 Pro e 11 Pro+ sono piuttosto simili fra di loro: tuttavia presentano differenze interessanti nella fotocamera e nella batteria. Il modello Pro+ ha una fotocamera principale da 200 Megapixel sul retro, accompagnata da un’ultragrandangolare da 8 Megapixel e un’unità macroscopica da 2 Megapixel. Sul retro c’è una selfie cam da 32 Megapixel. Il modello Pro invece non ha l’ultragrandangolare e scambia la fotocamera principale con una da 100 Megapixel. con una selfie cam da 16 Megapixel.

Altre specifiche condivise dai due smartphone includono il processore Dimensity 7050, un display AMOLED curvo da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e Realme UI 4.0 basato su Android 13. Ci sono anche sensori di impronte digitali integrati nel display e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Entrambi gli smartphone sono dotati di batterie da 5.000 mAh. Tuttavia il modello Pro+ supporta la ricarica cablata da 100W, mentre il Pro arriva solo a 67W.

Realme 11 Pro+ 5G sarà lanciato al prezzo di 519€ (12GB/512GB), mentre il modello base costerà 399€ (8GB/256GB): saranno disponibili nei colori Black e Beige. Le vendite inizieranno il 15 giugno: per ora solo in India, come abbiamo detto, ma prima o poi arriveranno anche da noi.