Realme 11x 5G, il nuovo arrivato della serie con una marcia in più

In un evento tenutosi oggi in India, Realme ha presentato i suoi nuovi prodotti Realme 11 5G e Realme Buds Air 5. Questi li conoscevamo già, ma la vera sorpresa è stato il Realme 11x 5G.

Di cosa si tratta? Realme 11x 5G è uno smartphone conveniente, dotato di fotocamera principale da 64 MP e ricarica da 33W. Utilizza un display LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, tasso di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di fino a 650 nit.

Proprio come la versione standard, Realme 11x 5G utilizza un chipset Dimensity 6100+ con CPU octa-core: inoltre ha 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria, senza però alcuno slot per microUSB.

Il dispositivo ha uno spessore di soli 7,89 mm, con il pannello posteriore disponibile in due opzioni di colore: Purple Dawn e Midnight Black. Altre caratteristiche includono Android 13 con Realme UI 4.0 in cima e un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Il Realme 11x 5G ha un costo di INR 14.999 (€167) per la variante da 6/128 GB e INR 15.999 (€180) per l’opzione da 8/128 GB. Il lancio è previsto per il 30 agosto.