Realme 3 Pro debutterà in Italia il 5 giugno a 199 euro

Arriva ufficialmente in Italia Realme, nuovo produttore cinese ad affacciarsi sul mercato, che ha presentato oggi a Milano il suo smartphone di punta: Realme 3 Pro.

Realme 3 Pro: la scheda tecnicca

Il nuovo Realme 3 Pro è dotato di processore Snapdragon 710 e ha una batteria da 4045 mAh con ricarica flash VOOC 3.0 . Due le fotocamere posteriori: il principale è un Sony IMX 519 da 16 Megapixel, il sensore secondario è invece da 5 Megapixel. C’è anche una fotocamera frontale per i selfie da 25 Megapixel. Disponibile in 2 versioni (4 GB Ram + 64 GB Rom, a 199 euro e 6 GB Ram + 128 GB Rom, a 249 euro) e 2 differenti colorazioni: Nitro Blue e Lightning Purple. Realme 3 Pro sarà in vendita sul sito ufficiale realme.com, a partire dalle ore 12:00 del 5 giugno 2019.

Realme 3 Pro: i dettagli

Realme 3 Pro possiede la nuova tecnologia di ricarica flash VOOC 3.0 con potenza di 20W (5V4A) che assicura un minor surriscaldamento e maggiore efficienza di carica. Realme 3 Pro permette inoltre di girare video in Super Slow-motion, 960fps/720P. Con la tecnologia di sintesi multi-frame, inoltre, immagini multiple con 16 milioni di pixel possono essere fuse in un’unica immagine Ultra HD da 64MP, offrendo maggiori qualità e dettagli. Infine, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, della sinergia multi-frame e di un algoritmo anti-shake, la modalità Nightscape di realme 3 Pro migliora la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Nightscape è ora disponibile in formato RAW per un risultato finale ancora più soddisfacente.