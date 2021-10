realme 4K Smart Google TV, la nuova chiavetta smart per televisioni

realme si sta nuovamente preparando ad espandere il proprio brand in maniera significativa. Stiamo infatti per assistere al lancio di un nuovo prodotto molto interessante: si tratta di realme 4K Smart Google TV Stick.

Come suggerisce il nome, è una chiavetta in grado di conferire alla vostra televisione le funzioni di Google TV. Funziona praticamente allo stesso modo di Chromecast: collegandolo alla TV, esso consente l’accesso in streaming a un grandissimo numero di applicazioni, come Netflix e Prime Video.

realme 4K Smart Google TV Stick sfrutterà un processore Amlogic Quad Core, con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Sarà inoltre in grado di supportare una risoluzione in 4K a 60 fps e HDR10+. Per utilizzarlo è sufficiente inserirlo in una porta HDMI 2.1.

La chiavetta sarà accompagnata da un telecomando con microfono incorporato, per facilitare i comandi vocali. Lancerà inizialmente sul mercato indiano, pare ad un prezzo iniziale di circa 60 euro. Non ci sono ancora notizie su un eventuale lancio globale.