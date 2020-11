realme ha presentato tre nuovi prodotti: realme 7 5G, realme Watch S e realme Buds Air Pro.

Inoltre, in occasione del Black Friday, l’azienda cinese offre una vasta gamma di prodotti con sconti fino a 200 euro. L’offerta è disponibile dal 27 al 30 novembre su realme.com, Amazon e Unieuro.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità di oggi.

realme 7 5G

realme 7 5G si candida a essere uno fra gli smartphone 5G più convenienti del mercato, grazie al prezzo di 279 euro che, in occasione del Black Friday, scende a 229 euro. Lo smartphone offre un display da 6,5 pollici Ultra Smooth con frequenza di aggiornamento di 120Hz, ricarica Dart da 30W, batteria da 5000mAh e processore Mediatek Dimensity 800U, realizzato con tecnologia 7nm. È dotato di due core Cortex-A76 ad alte prestazioni con frequenza fino a 2,4GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza fino a 2GHz, insieme a una GPU Mali-G57.

Questo processore offre anche eccellenti prestazioni per la tecnologia 5G. Questo rappresenta un ennesimo traguardo fondamentale: realme 7 5G offre il supporto al Dual Sim Dual Stand-by, caratteristica non facile da trovarsi in dispositivi di questa fascia di prezzo.



Lo smartphone è dotato della ricarica veloce 30W Dart Charge che consente il 50% di carica della batteria del telefono (da 5.000 mAh) in 26 minuti. Non manca il lettore delle impronte digitali, posto sul lato del telefono, sotto il pulsante di accensione.

realme Buds Air Pro

Realme ha inoltre lanciato realme Buds Air Pro, cuffie Bluetooth true wireless dotate di due microfoni per la cancellazione attiva del rumore, sia all’esterno che all’interno dell’orecchio, con una riduzione massima del rumore di 35dB. Costano 89,99 euro.

realme Watch S

Last but not least, realme ha presentato lo smartwatch Watch S al prezzo di 79,99 euro. L’orologio è dotato di un touchscreen a 1,3 pollici, è resistente e leggero grazie al corpo in alluminio, al cinturino in silicone e alla copertura Gorilla Glass.

È dotato di un sensore ottico, supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue e supporta 16 modalità di attività fisica. realme Watch S può essere abbinato senza soluzione di continuità con qualsiasi smartphone Android tramite l’app realme Link. realme Watch S, già compatibile con tutti gli smartphone Android, supporterà il collegamento con iOS a partire da dicembre, consentendo ai consumatori di collegare realme Watch S anche agli iPhone.

Black Friday, sconti fino a 200 Euro

Oltre al lancio di tre nuovi prodotti, realme ha annunciato importanti offerte per il Black Friday con sconti fino a 200 Euro. Qui sopra la tabella delle promozioni.