realme 7 e realme 7 Pro ufficiali: ricarica rapida e tre anni di garanzia

realme ha presentato ufficialmente anche in Italia i suoi due smartphone realme 7 e realme 7 Pro. I nuovi dispositivi si caratterizzano per una dotazione tecnologica evoluta, per la tecnologia di ricarica veloce, per la presenza di gruppi ottici di qualità e per l’estensione di garanzia su tutti i nuovi prodotti da due a tre anni. Ma andiamo per ordine.

realme 7 Pro

realme 7 Pro si presenta con un display Fullscreen Super Amoled da 6,4 pollici (sotto il quale è stato posto il sensore per il riconoscimento delle improne digitali), è mosso dal processore Snapdragon 720G ed dotato di un’importante comparto imaging. Ci sono infatti un a fotocamera principale da 64 Megapixel f/1.8 (sensore Sony IMX682), un sensore da 8 Megapixel ultra-grandangolare da 119° f/2.3, un obiettivo macro da 2 Megapixel f/2.4 e un obiettivo verticale per il bianco e nero da 2 Megapixel f/2.3. La selfie cam è invece da 32 Megapixel f/2.5 ed è in grado di catturare selfie luminosi anche di notte grazie alla sua modalità Super Nightscape.

Il Pro integra la tecnologia di ricarica rapida a 65W Superdart che gli permette di ricaricasi fino al 13% in soli 3 minuti e al 100% in 34 minuti.

Il dispositivo gira sull’interfaccia realme UI 2.0, basata su Android 11 che, a detta del produttore cinese, dovrebbe atterrare sui nuovi dispositivi sotto forma di aggiornamento entro il prossimo mese.

realme 7

Piccolo e potente. Così può essere introdotto il secondo smartphone presenttato oggi da realme. Il telefono ha un display con diagonale di 6,5 pollici (con risuluzione di 2.400×1.080 FHD+) e frequenza di aggiornamento a 90Hz ed è mosso dal processore Helio G95. Due le caratteristiche che lo rendono una scelta interessante per gli appassionati di giochi. Il dispositivo adotta il sensore side-fingerprint, integrando insieme il riconoscimento delle impronte digitali con il pulsante border.

Altra nota positiva: lo smartphone è dual Sim e dispone di tre slot dove possono essere contemporaneamente alloggiate due Sim e una scheda di memoria microSD (fino a 256 GB).

realme 7 ha batteria da 5.000 mAh e dispone della tecnologia Dart Charge da 30W, che permette di ricaricare il cellulare del 50% in 26 minuti.

Sul fronte fotografico c’è una quad cam: il sensore principale è da 48 Megapixel (f/1.8), coadiuvato da un’ottica ultra grandangolare da 8 Megapixel con 119° di campo (f/2.3), da una lente macro da 2 Megapixel (f/2.4) e da un obiettivo per il bianco e nero sempre da 2 Megapixel (f/2.4). La selfie cam è una 16 Megapixel con luminosità f/2.0 e molteplici modalità che consentono di applicare filtri.

Garanzia di 3 anni

realme offrirà ai consumatori un servizio post-vendita davvero eslcusivo. Tutti coloro che acquisteranno un modello della serie 7 godranno di un periodo di garanzia di 3 anni.

Inoltre, il produttore ha deciso di estendere ulteriormente la sua politica di sostituzione gratuita da 1 mese a 2 mesi.

Prezzi e disponibilità

realme 7 Pro è disponibile in due colori: Mirror White e Mirror Blue e in un’unica versione hardware (con memoria da 8GB+128GB) a 319’90 euro. Sarà in vendita a partire dal 13 ottobre.

realme 7 uscirà sul mercato in due colori: Mist White e Mist Blue. Tre le versioni fra cui scegliere: 4GB+64GB a 179,90 euro, 6GB+64GB a 199,90 euro e 8GB+128GB a 259,90 euro. Lo smartphone sarà in vendita a partire dal 21 ottobre.