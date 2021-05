Realme 8 5G e Realme 8 arrivano ufficialmente in Italia

Realme ha annunciato l’arrivo in Italia di Realme 8 5G e Realme 8 oltre che degli auricolari smart realme Buds Q2. Il pluripremiato campione di motocross Antonio “Tony” Cairoli è stato l’Ambassador dell’evento, trasmesso oggi in streaming che ha così commentato:



“Dai download di film e musica alla potenza estrema quando gioco, questo smartphone dà gas alle mie giornate anche quando non sono in moto. Sono davvero contento di collaborare con un brand giovane e pronto a osare come realme per far sperimentare a tutti l’ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile, come quella di realme 8 5G”. Tony Cairoli è stato il giudice d’eccezione della sfida tra smartphone e due ruote che ha visto contrapporsi da un lato Andrea Pirillo ed Edoardo Jannone, a bordo delle moto da fuoristrada KTM EXC e SX 2021, dall’altro i gamer S7ormy e Himorta, armati di realme 8 5G che, al termine della competizione, si è guadagnato il titolo di campione di velocità.

Realme 8 5G è mosso dal processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, batteria da 5000 mAh con Smart 5G Power Saving, una tecnologia all’avanguardia per garantire un’ottima autonomia e display ultra fluido a 90 Hz.



Sarà acquistabile nelle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue a partire da 199€. Su Amazon sarà possibile approfittare della promozione di lancio dal 18 al 20 maggio al prezzo di 179€.



Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, Realme 8 si rivela contenuto nelle dimensioni e comodo da tenere in mano. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è accompagnato da una potente batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W, dal processore MediaTek Helio G95 e da una fotocamera quadrupla con AI con un sensore principale da 64 Megapixel, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 Megapixel, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e la modalità Starry, per scattare foto spettacolari dei cieli stellati.

Sarà acquistabile nelle colorazioni Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black a partire da 199€ mentre su Amazon sarà possibile approfittare della promozione di lancio dal 18 al 20 maggio al prezzo di 179€.

Presentati anche i realme Buds Q2, auricolari wireless disponibili in due colori, Black e Blue in grado di connettersi istantaneamente allo smartphone e, con il loro design ergonomico e leggero (un auricolare pesa solo 4,1 g, meno di un foglio A4), risultano confortevoli per tutta la giornata. Dotate di un grado di impermeabilità IPX4, di un driver dinamico da 10 mm con Bass Boost, di una latenza di soli 88 ms in modalità Gioco e di un algoritmo ENC (Environmental Noise Cancellation) in grado di bloccare i rumori ambientali durante le chiamate.

Dal 18 al 20 maggio i nuovi auricolari smart realme Buds Q2 saranno disponibili sul sito di Realme in offerta a 24,99 euro, anziché 29,99 euro.