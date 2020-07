Realme annuncia la sua ricarica ultra-rapida: da 0% al 33% in soli 3 minuti

Appena un giorno dopo l’annuncio di Oppo che ha svelato al mondo la sua ricarica flash da 125W, Realme ha annunciato l’arrivo della propria tecnologia UltraDART da 125W.

In teoria, dovrebbe caricare una batteria da 4.000 mAh da 0% al 33% in soli tre minuti ed è retrocompatibile con tutti i principali standard. Realme ha anche annunciato il lancio di due caricabatterie ultrasottili SuperDart da 50W e 65W.

La ricarica UltraDART da 125W consente la conversione di energia elettrica al 98% grazie alle doppie celle 6C. Il processo è semplice: il caricabatterie trasforma 20V a 6,25A di elettricità attraverso tre circuiti paralleli a 10V e a 12,5A, caricando contemporaneamente due celle da 2.000 mAh.

Sono 14 i sensori di temperatura inseriti da Realme nell’architettura della batteria, oltre a un raffreddamento interno aggiuntivo per lo smartphone. In questo modo, la temperatura media non supera mai i 40 gradi Celsius.

La tecnologia UltraDART è anche compatibile con i precedenti standard Dart, tutte le varianti VOOC e Warp Charge dopo che tutti i dirigenti Realme hanno confermato più volte che stanno utilizzando la Oppo R&D e i loro impianti di produzione.