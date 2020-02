Realme 3C è ufficiale con Realme UI e processore Mediatek G70

Realme ha presentato il suo nuovo telefono entry-level: Realme C3.

Lo smartphone è costruito attorno a un display HD+ da 6,5 ​​pollici con cornici sottili e un notch a goccia sotto il quale è alloggiata una fotocamera frontale da 5 Megapixel.



Il dispositivo è mosso dal processore Mediatek Helio G70, da poco annunciato, che in pratica è un Helio G90 con funzioni depotenziate ma rappresenta un miglioramento sensibile rispetto all’Helio P22 che muove il modello Realme C2.

Al chipset sono associati 3 o 4 GB di Ram e rispettivamente 32 GB o 64 GB di memoria espandibile. Non manca uno slot con tripla scheda che permette di inserire sia due Sim sia una memory card per espandere la memoria simultaneamente.

La configurazione principale della fotocamera di Realme C3 include un senosre da 12 Megapixel (f/1.8), abbinato a un sensore di profondità da 2 Megapixel (f/2.4).

Realme C3 sta anche lanciando la nuova interfaccia UI Realme, che scorre sopra ColorOS 7 basato su Android 10. Realme C3 è il primo telefono del produttore cinese con l’interfaccia utente personalizzata, con colori saturi e e forti contrasti. La Realme UI offre un sistema di protezione delle informazioni personali, che obbliga l’utente a dover sempre inserire i propri dati personali quando si utilizzano app di terze parti, che altrimenti non sarebbero in grado di funzionare.



Lo smartphone è dotato di jack audio da 3,5 mm, misura 164,4 x 75 x 8,95 mm. e pesa 195 grammi: niente male, considerando che all’interno c’è una batteria da 5.000 mAh. Realme offre anche la ricarica inversa. Unico neo la presenza di un connettore micro Usb. Niente Type-C insomma.

Realme C3 si pone un target piuttosto giovane e si presenta in due colori: Blazing Red e Frozen Blue. C’è un rivestimento anti-impronta e il telefono è resistente agli schizzi anche se offre una certiticazione IP.



L’inizio delle vendite del Realme C3 è prevista per il 14 febbraio a mezzogiorno in India. Il costo del telefono partirà da 90 euro per la versione da 3/32 GB e sarà di 100 euro nella versione da 4/64 GB. Potrà per ora essere acquistato online sul portale Flipkart e sull’online di Realme, ma il dispositivo sarà presto disponibile anche nei negozi fisici.

