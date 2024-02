realme C67: fotocamera da 108 Megapixel e Snapdragon 685

realme ha lanciato questa mattina il modello di smartphone realme C67. Il dispositivo, di fascia medio/bassa, è dotato di fotocamera da 108 Megapixel, connettività 4G ed è mosso dal processore Snapdragon 685 a 6nm.

Analizziamo le caratteristiche principali del nuovo prodotto che abbiamo avuto l’opportunità di provare in anteprima e di cui vi proponiamo la videorecensione.

La fotocamera

realme C67 offre una fotocamera da 108 Megapixel con zoom 3X e una seconda fotocamera da 2 Megapixel, utile solo per la gestione della profondità di campo. Il C67 supporta l’output diretto di immagini da 108 Megapixel in cui ogni pixel lavora all’elaborazione dell’immagine, dando vita a foto nitide.

La tecnologia Zoom 3X In-sensor utilizza 12 milioni di pixel al centro del sensore da 108 Megapixel per consentire una migliore acquisizione delle foto. Oltre allo Zoom 3X In-sensor, realme C67 offre anche la funzione dedicata Ritratto 3X per scatti di persone, in grado di mantenere il fuoco con un effetto bokeh naturale, che dona, inoltre, maggiore profondità.

Grazie al grande sensore realme C67 riesce ad acquisire buone immagini anche in presenza di scarsa luce di notte, con un aumento del 132% dell’area di rilevamento della luce.

C67 è mosso dal processore Snapdragon 685, ottimizzato per garantire potenza e bassi consumi, per un’esperienza di utilizzo piacevolmente fluida e stabile. Rispetto al realme C55, il C67 offre un aumento del 15% delle prestazioni della CPU e del 10% delle prestazioni della GPU.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,72 pollici (con risoluzione di 1.080 x 2.400 pixel), e con una luminosità di picco di 950 nit in grado di assicurare una buona visibilità anche alla luce diretta del sole.

Il C67 offre uno storage da 256 GB (c’è comunque la possibilità di inserire una scheda di memoria accessoria), l’NFC e i doppi altoparlanti stereo. La batteria è da 5.000 mAh.

Prezzo, colori e disponibilità

realme C67 nella variante 8+256 è disponibile a partire da oggi al prezzo di 239,99 euro, con offerta lancio, dal 6 al 12 febbraio, a 199,99 euro presso Mediaworld, Unieuro, Trony, Expert e Euronics.

realme C67 nella variante 6+128 costa invece 219,99 euro con offerta lancio dal 6 al 12 febbraio a 159,99 euro su Amazon, e sarà disponibile, a partire da marzo, a 219,99 euro nei centri Tim.

Due i colori disponibili: Sunny Oasis e Black Rock.