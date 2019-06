È il giorno di Realme, nuovo brand della telefonia ad affacciarsi sul mercato italiano degi smartphone. L’azienda cinese, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa con un’anteprima, esordisce infatti nel nostro Paese oggi con il suo primo dispositivo, il Realme 3 Pro, modello di punta della sua offerta. Lo start alle vendite sarà dato alle 12 di oggi sul sito ufficiale europeo del marchio, www.realme.com/eu.

Realme 3 Pro integra il processore Snapdragon 710 e offre una doppia camera posteriore, una Sony IMX 519 da 16 Megapixel e l’altra da 5 Megapixel, più una fotocamera selfie da 25 Megapixel. Lo smartphone dispone di una batteria da 4.045 mAh con ricarica flash VOOC 3.0 garantisce la massima autonomia.

Disponibile in 2 versioni (una da 4 GB RAM + 64 GB ROM, disponibile a 199 euro, l’altra da 6GB RAM + 128GB ROM, disponibile a 249 euro) e due differenti colorazioni (Nitro Blue e Lightning Purple),

“Siamo felici che realme 3 Pro sia finalmente disponible in Italia”, ha affermato Levi Lee, Direttore di realmeEuropa. “Con questo nuovo smartphone Android, che offre le prestazioni di un flagship per un prezzo molto accessibile, siamo convinti di avere un device in grado di conquistare i consumatori europei, soprattutto ipiù giovani”.

Qui di seguito potete trovare la nostra recensione di Realme Pro, curata dal nostro Ivan Paparella.