realme G7 Pro presentato in Cina: batteria infinita?

Il nuovo realme G7 Pro, uno dei primi smartphone ad aver adottato il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, è stato presentato nelle ultime ore in Cina. Un puro flagship con tanta potenza, Android 15 e la nuova interfaccia realme UI 6.0.

Il design e il display di realme G7 Pro

Lo smartphone arriva nelle dimensioni di 162,4 × 76,8 × 8,5 mm e pesa circa 223 grammi. Il dispositivo è certificato IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Lo schermo è OLED con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione da 2.780×1.264 pixel. La luminosità massima è elevatissima, arriva infatti fino a 6.000 nits. Compatibile con i supporti HDR10+ e Dolby Vision, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e frequenza di campionamento tattile istantanea di 2600Hz. Lo schermo prevede un sensore di impronte digitali.

Hardware & Software

Come già detto, sotto al pannello troviamo il nuovo Snapdragon 8 Elite, con GPU Adreno 830. In Cina sono diversi i tagli di memoria disponibili. Due i tagli RAM, da 12 o 16 GB Lpddr5x, mentre lo storage può essere da 256, 512 GB o 1 TB, Ufs 4.0. Non è prevista l’espansione della memoria. A muovere lo smartphone Android 15 con realme UI 6.0; l’azienda promette 3 importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per il telefono. La batteria è a elettrodi negativi in ​​silicio-carbonio da 6.500 mAh con carica da 120W. Secondo l’azienda è in grado di caricarsi del 50% in 14 minuti, oltre a un esclusivo algoritmo di longevità che garantisce 4 anni di durata.Non manca un sensore ad infrarossi, NFC e Bluetooth 5.4, oltre al WiFi 7. Il nuovo realme G7 Pro è dotato di un sistema di raffreddamento VC doppio da 11480 mm² e del sistema di comunicazione Sky 2.0 insieme a un’esclusiva antenna bifacciale ad alta e bassa frequenza auto-sviluppata per un’esperienza di gioco senza ritardi.

Fotocamere

Il reparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 Mpixel con sensore Sony IMX906 e dotata di stabilizzatore ottico, mentre l’apertura è f/1.8. C’è anche una grandangolare da 8 Mpixel, infine una fotocamera tele periscopica 3x con con sensore Sony IMX882. Lo zoom ibrido arriva fino a 120x. La fotocamera anteriore è da 16 Mpixel.

Disponibilità e prezzi

Non si conoscono ancora le disponibilità e i prezzi per l’Italia. In Cina è venduto nelle colorazioni Mars Orange, Star Trail Titanium e White, al prezzo di partenza di 521 dollari al cambio per il taglio 12GB + 256GB e 605 dollari al cambio per la 16/512 GB.