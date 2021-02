Realme GT in anteprima al MWC 2021 di Shanghai

In occasione del Mobile World Congress 2021 di Shanghai realme ha mostrato in anteprima il nuovo flagship realme GT 5G, annunciando inoltre di aver già raggiunto il traguardo di 70 milioni di utenti in tutto il mondo nei primi due mesi del 2021.

realme: dati in crescita

Secondo Counterpoint, le spedizioni globali di smartphone di realme nel 2020 hanno superato i 42,4 milioni di unità con un tasso di crescita del 65%, con un aumento di oltre il 50%.

GT come sinonimo di velocità

La serie GT offrirà le massime prestazioni nel portafoglio di smartphone realme. Il nuovo flagship sarà dotato di chipset Snapdragon 888, garantendo potenza, performance elevate e un’esperienza del tutto nuova. Per sfruttare al meglio le prestazioni, realme GT sarà dotato di un innovativo sistema di raffreddamento VC in acciaio inossidabile. Questa soluzione migliora la capacità di dissipazione del calore grazie all’impiego dell’acciaio.

Design esclusivo

Allo stesso tempo, realme GT sarà anche unico nel design, impiegando due diversi tipi di materiale e due colori, per ottenere un effetto visivo in grado di trasmettere il senso di velocità che ben si abbina alle alte prestazioni. Realme ha anche utilizzato un processo di creazione in un unico pezzo per la cover posteriore ed il telaio interno. Inoltre, la pelle vegana impiegata è di seconda generazione, quindi con una texture più delicata, più morbida al tatto e dalla migliore resa cromatica.

realme GT: disponibilità

realme GT sarà ufficialmente lanciato il 4 marzo in Cina e rappresenterà una vera novità tra gli smartphone realme e per tutta la gamma medio-alta. Le disponibilità nei mercati locali verranno confermate prossimamente.