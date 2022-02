Realme GT2 e GT2 Pro: tanta potenza, specifche tecniche top e anima green

Al Mobile World Concress 2022, Realme, una delle realtà in più rapida crescita degli ultimi mesi, lancia due nuovi interessanti dispositivi: Realme GT2 e GT2 Pro. Gli smartphone si caratterizzano per specifiche flagship, prezzi aggressivi, ma anche per una moltitudine di dettagli e particolarità.

GT2 Pro va a sfidare la concorrenza più quotata nel complesso segmento dei top di gamma e si presenta con una forte attenzione “green” e con materiali eco friendly (anche la confezione è completamente riciclabile) e con un design particolarmente curato, merito della matita di Naoto Fukosawa, che ha realizzato una back cover con biopolimeri.

Ma le caratteristiche non sono solo di carattere estetico, anzi… GT2 Pro, vanta specifiche tecniche da autentico purosangue. Si parte dal display che dispone di una diagonale da 6,7 pollici, tecnologia Amoled, risoluzione 2K, aggiornamento immagini fino a 120 Hz e un picco di luminosità di 1.400 nits.

Il motore di Android 12, con Realme UI 3.0, è invece costituito dal recente Snapdragon 8 Gen 1, un Soc di grande potenza e con consumi energetici ben ottimizzati, la cui resa viene enfatizzata da un evoluto sistema di dissipazione del calore, che mantiene sotto controllo le temperature d’esercizio.

Ben strutturato è anche il reparto fotocamera, che può contare su tre sensori, capitanati dal prestigioso Sony IMX 766, che tanto abbiamo apprezzato nei nostri test. Non manca un sensore con lente ultra wide, con angolo di campo fino a 150 gradi e con la medesima risoluzione dell’unità principale, ossia 50 Megapixel. C’è poi un elemento “telescopio” con risoluzione di 3 Megapixel capace di catturare dettagli infinitesamente piccoli di qualsiasi materiale o soggetto. La risoluzione video può arrivare addirittura fino all’8k o al 4k con 60 fps.

Notevoli anche le doti di autonomia, la batteria da 5.000 mAh dispone di tanta energia e il sistema di ricarica da 65W consente di fare il pieno di corrente in poco più di mezz’ora. Realme GT2 Pro sarà disponibile nelle versioni 8/128 GB e 12/256 GB con un prezzo promo al lancio a partire da 649 euro per la versione 8/128 GB (promo dall’8 Marzo, successivamente 749 euro) è 849 euro per la versione 12/256 GB.

Qui la nostra recensione in anteprima

Realme GT2

Realme GT2 offre un’esperienza d’uso non meno coinvolgente, ma con una scheda tecnica meno aggiornata, che consente anche di contenere il prezzo di partenza in 449 euro dall’8 Marzo per la versione 8/128 GB, che diventeranno 549 euro nella fase successiva è 599 per la versione 12/256 GB. In particolare il Soc è rappresentato dallo Snapdragon 888, un insieme di processori che fino a poche settimane fa rappresentava il non plus ultra nel panorama dei chipset per smartphone. Leggermente diverso lo schema della fotocamera, che affianca al sensore principale da 50 megapixel (lo stesso della versione Pro), una elemento ultra wide da 8 megapixel e una lente macro. Il display ha invece risoluzione Full HD+

Gli smartphone dispongono di supporto per le reti 5G, GT Mode 3.0 per massimizzare le prestazioni di sistema su richiesta dell’utente, mentre la Realme UI può beneficiare anche di tre anni di aggiornamenti. Nel corso della nostra recensione abbiamo avuto modo di provare anche PC Connect, un’applicazione Cross Device, che permette di gestire lo smartphone e la condivisione di contenuti anche dal PC.