realme GT3 ufficiale a MWC23 con ricarica rapida da 240W

realme ha annunciato oggi al Mobile World Congress 2023 il lancio di realme GT3, lo smartphone top di gamma che si caratterizza per una velocità di ricarica da 240W, la più veloce al mondo.

realme GT3 con ricarica rapida da 240W

E non si può non inizare da qui per descrivere la potenza innovativa del nuovo smartphone. Nel corso della presentazione infatti, dal palco è stata fatta una dimostrazione di ricarica. Un GT3 è stato posto vicino a un cronometro e da quando è stato dato il via e il telefono è stato collegato alla rete, sono bastati meno di 80 secondi per raggiungere una ricarica del 20%. Sono inoltre necessari 9 minuti e 30 secondi per arrivare al 100% della batteria da 4.600 mAh del dispositivo.

Naturalmente, una delle maggiori problematiche che si incontrano nella ricarica ad alta potenza è il controllo della temperatura. realme GT3 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido VC da 6580 mm2 che copre il 61,5% della batteria e garantisce un’efficiente dissipazione del calore.

Design

Anche dal punto di vista del design, realme ha mostrato un’eccellente capacità innovativa. lo smartphone presenta infatti una finestra traslucida accanto al modulo della fotocamera. Al suo interno, gli utenti troveranno una decorazione lucida del chipset, un chipset NFC, e l’innovativo Pulse Interface System con un anello di illuminazione RGB a forma di C.

Ispirandosi ai telefoni da gioco, il Pulse Interface Design di realme GT3 mostra diversi effetti luminosi a seconda dello stato del telefono. Ad esempio, quando il telefono è carico al 20%, mostra un effetto di luce di colore rosso; quando è carico dal 21% al 100%, si illumina di colore viola; e quando è completamente carico, la luce viola risulta sempre accesa. Inoltre, quando ci sono chiamate in arrivo, la luce lampeggia rapidamente.

Il display

Il display Amoled di realme GT3 offre una diagonale da 6,74 pollici con refresh rate da 120 Hz e ha una risoluzione di 1.240 x 2.772 pixel.

Il telefono è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e integra una GPU Adreno 730.

Tre le fotocamere: la principale da 50 Megapixel, grandangolare con luminosità f/1.9), a cui si affianca una ultra wide da 8 Megapixel f/2.2 e un sensore microscopio da 2 Megapixel. Lo smartphone gira video a 4K@30/60fps o a 1080p@30/60fps. Nella parte frontale, inoltre, un sensore da 16 Megapixel f/2.5.

Prezzo e disponibilità

Il realme GT3 sarà disponibile nelle varianti da 8+128GB, 12+256GB, 16+256GB, 16+512GB e 16+1TB. Al momento non è ancora chiaro se e quando il dispositivo sarà distribuito nel nostro Paese. Sicuramente ne sapremo molto di più nelle prossime ore. Non ci resta dunque che pubblicare il prezzo dato nel corso dell’evento. Il prezzo “global” del telefono partirà da 649 dollari.