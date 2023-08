Realme GT5 userà lo Snapdragon 8 Gen 2 al massimo delle sue prestazioni

Xu Qi Chase, il presidente di Realme China, ha annunciato su Weibo che il nuovo Realme GT5 userà il processore Snapdragon Gen 2. Secondo lui, infatti, nessuno fra i tanti dispositivi che utilizzano il processore ha veramente toccato il limite delle sue prestazioni. E ora a provare tocca a Realme.

Non sono state fornite ulteriori informazioni, ma per fortuna ci pensano le indicrezioni. Infatti il leaker Digital Chat Station ha parlato di come il Realme GT5 abbinerà l’8 Gen 2 a ben 24 GB di RAM LPDDR5X. Sempre più telefoni stanno mirando a questo numero, davvero significativo.

Si prevede che il Realme GT5 avrà due versioni, com’è accaduto con il GT Neo 5. Ciò significa una versione con una batteria da 4.600 mAh e una ricarica rapida da 240W, e una versione più contenuta con una capacità di 5.000 mAh e una ricarica da 150W. Girano voci anche di un possibile GT5 Pro con una fotocamera a periscopio da 64 MP, una principale da 50 MP e infine una grandangolo da 8 MP. Si dice che il display sarà un pannello AMOLED da 6,74″ e risoluzione 1.5K con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Tutte queste informazioni, ovviamente, non sono ufficiali. Aspettiamo altre informazioni da Realme prima di dare le indiscrezioni per vere, anche se è certo che questo smartphone si sta prospettando davvero interessante.