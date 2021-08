realme MagDart, la prima tecnologia di ricarica magnetica per Android

realme ha annunciato MagDart, la prima tecnologia di ricarica wireless magnetica per dispositivi Android. Sono stati mostrati non soltanto diversi accessori che fanno uso di questo standard, ma anche il nuovo smartphone realme Flash, primo dispositivo Android con supporto alla ricarica magnetica wireless.

realme Flash disporrà di una batteria di 4500 mAh, in grado di supportare una ricarica fino a 50 W. Questa è in grado di portare lo smartphone dallo 0% al 100% in un’ora, un risultato notevole che eguaglia il meglio della ricarica via cavo.

L’azienda ha mostrato due versioni del caricabatterie: una da 50 W, progettata per la potenza di ricarica, e una da 15 W, di dimensioni più ridotte. Si sono visti anche MagDart Powerbank e una base di carica speciale, che possono essere accoppiati per diventare un’unica piattaforma di ricarica verticale.

realme ha anche dato spazio a diversi accessori. MagDart Luce Beauty è un flash progettato per i ritratti, collegabile allo smartphone tramite MagDart e alimentato dalla ricarica inversa. Il Portacarte MagDart può essere usato per contenere le carte di credito, ma anche come stand su cui appoggiare lo smartphone. Infine la Cover MagDart per realme GT rende lo smartphone compatibile con la tecnologia MagDart

Con il MagDart Fusion Plan, l’azienda è intenzionata a mettere a disposizione di tutti gli interessati lo standard di ricarica magnetica.