Realme entrerà presto nel mercato dei PC portatili

Realme sta per lanciare un interessante computer portatile da 14 pollici in India. Si chiamerà Realme Book, ricorderà il MacBook Air di Apple con alcune linee del Huawei MateBook 14 e grazie alle immagini trapelate da GizNext e OnLeaks, possiamo conoscerlo in anticipo.

Sarà disponibile in più versioni, Realme Book monterà un processore Intel Core i3 o i5 di 11a generazione (Tiger Lake-U, inciso a 10 nm) con una licenza Windows 10 e Microsoft Office. L’aspetto sarà sottile (307 x 229 x 16 mm), con un peso modesto (meno di 1,5 kg) e un prezzo aggressivo (circa 450€).







Lato display, Realme punterà su un pannello Full-HD in formato 3:2, mentre la connessione ruoterebbe attorno a una porta USB-A e un’uscita jack da 3,5 mm sul lato destro, e su due porte USB-C a sinistra. Dovremmo anche trovare un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Secondo GizNext il Realme Book arriverà sul mercato indiano alla fine di agosto. Difficile prevedere se il modello sarà successivamente lanciato in Europa per via dei problemi legati alla disposizione dei tasti che cambia da paese e paese.